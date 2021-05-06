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世贸组织总干事敦促成员就公平获取疫苗采取行动

2021年05月06日13:10 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦5月5日电（记者凌馨）世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉5日在世贸组织总理事会会议上强调，公平获取疫苗、诊断和治疗机会不仅是道德问题，而且是经济问题，成员应意识到抗疫紧迫性，积极采取行动确保疫苗供应。

　　奥孔乔-伊维拉强调，疫苗政策也是经济政策，世贸组织应对疫情相关问题同样关键。“除非我们找到公平获取疫苗以及诊断和治疗机会，否则全球经济复苏将无法持续。”

　　她敦促成员采取多方面行动，保障疫苗供应。首先，订购疫苗超过实际需求的成员应分享疫苗，疫苗原材料供给方应确保原材料在供应链上的自由流动；其次，确保成员实施的出口限制措施、禁令以及履行的行政、海关手续等不影响抗疫物资相关供应链的正常运转；第三，在立即着手利用现有闲置产能的同时，成员应积极投资并扩大未来疫苗产能。

　　世贸组织成员在当天的会议上同意，将继续讨论是否暂时豁免针对新冠疫苗的知识产权保护，以应对当前抗疫难题。尽管各方尚未达成一致意见，但成员们仍强调，共同目标将是为所有人提供“高质、安全、有效和可承受的”疫苗和药品。

　　曾担任全球疫苗免疫联盟董事会主席的奥孔乔-伊维拉说，坚信成员可以找到一个“务实的、各方都能接受的”方案，解决发展中国家面临的疫苗分配难题，并且兼顾保护和鼓励科研创新。

(责编：崔越、刘叶婷)

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