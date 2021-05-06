新华社贝鲁特5月5日电（记者刘宗亚）黎巴嫩看守总理办公室5日说，从贝鲁特港口爆炸废墟清理出来的危险化学品已被装船运往德国处理。

由于本国填埋场地有限，也没有处理危险品的设施，黎巴嫩政府决定将爆炸后从港口清理出来的危险品运到国外处理。负责清理工作的德国公司将清理出来的危险化学品装进59个集装箱，交由货轮运往德国威廉港。

德国驻黎巴嫩大使金德尔5日在社交媒体上说，货轮已离开贝鲁特港，约10天后抵达威廉港，“销毁这些化学品需要数周时间”。

2020年8月，贝鲁特港口区发生剧烈爆炸，造成至少190人死亡、6500多人受伤，邻近城区受损严重。据报道，大约2700吨硝酸铵自2014年起便存放在贝鲁特港口区仓库内。

黎巴嫩政府去年11月与德国公司签订合同，清理存放在港口的危险化学品。有报道称，这一合同金额为360万美元，黎巴嫩港务局支付200万美元，其余由德国政府承担。

据黎当地媒体报道，今年2月德国公司完成港口危险化学品的清理工作，清理出来的危险品超过70个集装箱，除运往德国的59个集装箱，其余就地妥善安全处理。

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