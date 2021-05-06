人民网里约热内卢5月5日电 （记者吴杰）当地时间5月5日，旨在进一步推动国际抗疫合作、深化中巴全面战略伙伴关系的中巴传统医药抗疫合作研讨会开幕。该研讨会由中国驻里约总领馆、北京恒济卫生管理发展基金会、巴西米纳斯招商促进局携手合作，围绕传统医药的产、学、研、用等不同环节，组织中巴抗疫合作的系列研讨。中国驻里约总领事李杨、中国中医药管理局国际合作司司长吴振斗等出席线上开幕式并致辞。

该系列研讨会是中国国家中医药管理局中医药国际合作专项的一个部分，以抗疫合作、贸易合作、产业合作、教育合作分别为四场研讨会的主题，中巴双方政府机构、行业组织、学术机构、医药企业、医疗机构、教育机构的专家将在研讨会上共同探讨国际抗疫合作、交流传统医药救治经验，从而加强中巴双方的传统医学研究和医学教育培训，深化经贸协作，打造抗疫合作平台。

李杨表示，回顾历史，中国依靠中医药战胜了数百次疫情，也是较早控制新冠肺炎疫情蔓延的国家之一。巴西药用植物资源丰富，传统医药受到欢迎，对中国传统医药有浓厚兴趣，双方有很好的交流基础。目前国际上应对新冠疫情的战斗还远远没有结束，希望中巴双方加强合作，借助传统医药手段攻克传染疾病。

吴振斗说，2020年，中医药管理局支持举办了112场全球抗疫专家视频交流和直播活动，与148个国家和地区交流中医药诊疗方案、有效方药和临床经验，选派中医师赴28个国家和地区帮助当地抗击疫情，得到国际社会赞誉。当前，疫情仍在全球蔓延，防控需要各方共同努力。

巴西贝洛奥里藏特市国际关系主任萨洛莫先生表示，作为巴西第三大城市，该市与中国在投资、进出口贸易等领域有很多成功的合作，在新冠疫情严峻的危急关头，加强巴中双方的交流合作更加重要。期望合作不断深入，在当地推广中医药的传统治疗手段。

来自巴西圣灵州卫生厅、里约市卫生局、巴西联邦药学委员会中医针灸委员会和北京市中医管理局、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区管理局、中国医学科学院西苑医院国际合作与交流办公室、中国医药保健品巴西公司的有关负责人也出席了研讨会开幕式及随后的中巴抗疫合作专题研讨。

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