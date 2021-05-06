新华社柏林5月5日电（记者任珂）德国总理默克尔5日说，欧中投资协定虽然在批准过程中会遇到一些困难，但这是一个重要的承诺，欧中双方将因此互利互惠。

德国联盟党联邦议院党团当天举行有关跨大西洋关系的视频会议，默克尔在会上发表讲话。她说，“欧中投资协定将给我们在市场准入方面更多的互惠待遇”，协定的一些条款将使欧中双方的贸易向着双方互利的方向发展。

默克尔说，中国的发展繁荣符合德国的利益。“无论是气候变化、有关世界贸易组织的问题还是其他国际问题，缺少中国或与中国对抗，我们都将无法解决。中国承诺的气候保护目标，包括力争2030年前实现碳达峰和2060年前实现碳中和，都是鼓励多边主义的积极信号。”

2020年12月30日，中欧双方共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。作为2020年下半年欧盟轮值主席国，德国及默克尔本人为此在欧盟内部发挥了重要的推动作用。然而，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯本月4日接受媒体采访时说，由于欧盟与中国互相制裁后双方外交关系恶化，欧盟委员会争取批准该协议的行动实际上已暂停。

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