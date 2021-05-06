人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

默克尔：欧中投资协定将让双方互利互惠

2021年05月06日10:41 | 来源：新华社
小字号

　　新华社柏林5月5日电（记者任珂）德国总理默克尔5日说，欧中投资协定虽然在批准过程中会遇到一些困难，但这是一个重要的承诺，欧中双方将因此互利互惠。

　　德国联盟党联邦议院党团当天举行有关跨大西洋关系的视频会议，默克尔在会上发表讲话。她说，“欧中投资协定将给我们在市场准入方面更多的互惠待遇”，协定的一些条款将使欧中双方的贸易向着双方互利的方向发展。

　　默克尔说，中国的发展繁荣符合德国的利益。“无论是气候变化、有关世界贸易组织的问题还是其他国际问题，缺少中国或与中国对抗，我们都将无法解决。中国承诺的气候保护目标，包括力争2030年前实现碳达峰和2060年前实现碳中和，都是鼓励多边主义的积极信号。”

　　2020年12月30日，中欧双方共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。作为2020年下半年欧盟轮值主席国，德国及默克尔本人为此在欧盟内部发挥了重要的推动作用。然而，欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯本月4日接受媒体采访时说，由于欧盟与中国互相制裁后双方外交关系恶化，欧盟委员会争取批准该协议的行动实际上已暂停。

(责编：崔越、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部