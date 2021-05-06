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2021年度“全美十大华人杰出青年”评选结果揭晓

2021年05月06日09:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿5月4日电 （记者吴乐珺）正值美国年度亚太裔文化传承月，当地时间4日第十四届“全美十大华人杰出青年”评选结果在洛杉矶揭晓。今年评选的主题为："我们是华人”，鼓励新一代华人和留学生面对挑战，志存高远。

此次活动由全美中华青年联合会、美国华人公共外交促进会、英文《洛杉矶邮报》等机构联合主办。主办单位之一全美中华青年联合会会长、《洛杉矶邮报》董事任向东表示，新冠疫情的暴发让社会和个人工作、生活、学习方式都发生了巨大改变，面对复杂的社会环境，华人新生代和留学生们面对挑战，不断坚韧进取，同时为华人社会赢得了社会尊严。

据介绍，今年有二十位从众多候选人中获评审通过初选，经过多个环节的角逐后，评选出的十位华人杰出青年具有非常广泛的代表性。评委会一致认为，获奖者展现出的专业成就和社会责任感等，其努力和奋斗成长的经历，能够成为鼓舞青年前行的榜样。

“全美十大华人杰出青年”是全美第一个跨区域的杰出华人奖项评选活动，已成为每年五月份美国亚太裔传统月期间，全美华人社区最令主流社会关注的活动之一。

附获奖名单如下：

钟世祺，纽约百老汇最年轻的打击乐艺术家。

刘延丰，TVision的首席执行官和联合创始人。

郭沁雅，国际虚拟现实制作人，策展人。

宫恩浩，深透医疗创始人及CEO。

宋磊，宾州州立大学市场学助理教授。

李含柔，青年插画艺术家。

王玮琦，数据科学家，英文畅销书作家。

杨靓，“The Smile Institute”口腔诊疗集团创始人。

董智捷，德州州立大学工业工程助理教授。

陈紫楠，中美科技创投机构优基金创始合伙人。

(责编：张信凤、常红)

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