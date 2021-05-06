人民网布鲁塞尔5月4日电 （记者任彦）5月3日，欧洲华侨华人青年联合总会举办主题为“寻访伟人足迹 凝聚青春力量”的活动，纪念五四运动102周年。全国政协常委、致公党中央副主席闫小培、浙江省归国华侨联合会主席连小敏、中国驻比利时大使馆领事行政参赞孙伟等出席并致辞。

活动分为线下和线上两大板块。在线下板块，欧洲华侨华人青年联合总会组织欧洲20多个华侨华人青年协会，寻访革命先辈旅欧勤工俭学的足迹，重温初心使命，感悟思想伟力，传承红色基因。在线上板块，播放了相关寻访红色印记的视频，与会代表分享了自己的心得和感悟。

闫小培在致辞中表示，青年是国家和民族的希望，也是侨务事业发展的希望。进入新世纪，在中国加速走进世界舞台中心的进程中，海外华侨华人新生代及新移民在世界各地崭露头角。新时代的侨界青年既要有家国情怀，也要有人类关怀，要发扬四海一家、天下为公的精神，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

连小敏表示，爱国主义是五四精神的源泉。侨界青年要始终热爱伟大祖国、担当时代责任，在国际舞台上挺直脊梁，牢记海内外中华儿女共同的“民族根、文化魂、中国梦”，以“吾辈当自强”的青春力量续写新时代华丽篇章。

孙伟表示，长期以来，海外华侨华人青年一直是一支重要的进步力量。在五四运动期间，海外华侨华人青年发挥了独特作用。在中国革命、建设、改革的各个时期，海外华侨华人青年都作出了突出贡献。去年新冠肺炎疫情暴发以来，包括欧洲华侨华人青年联合总会、比利时华侨华人青年联合会等侨团会员在内的广大海外华侨华人青年，始终秉怀家国情怀和大爱情神，全力支持国内和当地抗疫斗争，展现了新时代海外华侨华人的良好风貌。

欧洲华侨华人青年联合总会创会会长傅旭海表示，今年是五四运动102周年，也是中国共产党百年华诞。“在这个具有特殊意义的历史时刻，我们在云端相聚，共同缅怀五四先驱崇高的爱国情怀和革命精神，回顾中国共产党一个世纪以来的伟大奋斗历程，进一步发扬五四精神，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。”

“在倾听历史回声的时候，我们深刻地认识到，没有共产党就没有新中国。”傅旭海深有感触地说，正是一代代中国共产党人不懈努力，中国任人宰割的屈辱和悲惨才得以结束，中国才有了今天的发展成就和国际地位。中国共产党的百年历史，是谋求实现中华民族伟大复兴的历史。

(责编：张信凤、常红)