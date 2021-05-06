美国新冠疫情蔓延势头近来趋缓，但新疾未去、旧伤再起，多人死亡的恶性枪击事件抬头。

美联社、《今日美国报》和美国东北大学联合统计的数据显示，美国去年发生一次死亡4人或以上（不含枪手）的恶性枪击事件2起，而今年迄今已经发生至少11起这类事件。

3月16日，佐治亚州首府亚特兰大市连环枪击事件造成8人死亡；3月22日，科罗拉多州博尔德市超市枪击事件致死10人；4月15日，印第安纳州首府印第安纳波利斯市联邦快递中心枪击事件中8人遇害……

对许多美国人而言，可能感染新冠病毒的恐惧一度冲淡了对遭遇突如其来枪击的忧虑，但现在往日阴影再上心头。21岁的密苏里州圣路易斯市居民布丽恩·史密斯表示，她得到接种第二剂新冠疫苗的通知后兴奋不已，但数小时后，手机收到又发生一起恶性枪击的消息令她陷入恐惧。

疫情前，史密斯参加公司定期组织的枪击逃生训练，身处公共场所时会去寻找距离最近的出口。疫情期间居家一年，她对枪击的担心逐渐消退。

“我并非一直生活在对新冠病毒的恐惧中，因为凭借我的知识，我知道如何保护自己，”史密斯告诉美联社，“但现在，我不知道如何躲避恶性枪击。我在家里已经待了一年，应对这类恐惧的能力已经不如从前。”

虽然恶性枪击事件在美国疫情期间一度减少，但申请购枪的人数不减反增。

美国武器贸易行业组织全国体育射击基金会数据显示，美国去年超过2100万人完成购枪身份背景审查，人数创新高，其中四成是首次购枪。另外，非洲裔美国人购枪数量增加58%，拉美裔购枪数量增加46%。

美联社报道，越来越多美国民众有意购枪，原因包括对警察执法中种族歧视现象的示威持续、新冠疫情引发的焦虑以及对警方和政府各部门保护民众的能力没有信心。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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