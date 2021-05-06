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前英超黑人球员遭电击脚踢致死 当事警察被控谋杀

2021年05月06日08:56 | 来源：新华网
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　　英国一名警察电击一名前英格兰超级联赛黑人球员长达半分钟并用力踢其头部，导致对方死亡，4日被指控谋杀。

　　检察机构说，2016年8月15日凌晨，英超阿斯顿维拉队前球员达利安·阿特金森在他父亲住所外的街上大喊大叫，警察本杰明·蒙克前往处置。蒙克前两次用电击枪试图制伏阿特金森未果，第三次则持续电击33秒。依照警方标准，每次电击持续时间最长5秒。而且，蒙克在阿特金森倒地后猛踢其额头两次，以至于后者头上留下鞋带印。

　　阿特金森被送往医院途中心跳停止，遭电击大约90分钟后被宣告死亡。阿特金森当时48岁，患严重肾衰竭，但检方认定，如果不是由于遭蒙克电击和脚踢，阿特金森当天不会死亡。检察官亚历山德拉·希利在法庭上说：“毫无疑问，这个人（阿特金森）吓到了他（蒙克），让他愤怒。他踢达利安·阿特金森的头泄愤。”

　　蒙克现年42岁，被指控谋杀和袭击，另一名31岁的警察玛丽·埃伦·贝特利—史密斯被指控袭击。两人4日出庭，否认所受罪名指控。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘叶婷)

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