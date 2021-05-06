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疫情下，美加跨境老屋“包裹中转”生意忙

2021年05月06日08:53 | 来源：新华网
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　　美国和加拿大的边境因新冠疫情已关闭一年多。在美国纽约州和加拿大魁北克省接壤地区，一座跨境老屋在特殊时期发挥了跨境包裹中转站作用，每天大约50件从美国发货的包裹经这里中转进入加拿大。

　　这座三层老屋有两百年历史，有两个地址和两个出口，南面是美国纽约州，北面是加拿大魁北克省一个小镇。房屋主人、加拿大人保罗·莫里斯·佩特瑙德现年82岁，1951年起在这里居住。

　　佩特瑙德如今每周工作5天，把快递公司送至老屋南门的包裹转移到北门，等待加拿大顾客来取货。依据包裹大小、重量或者他的心情，每个包裹收取2加元（约合10.5元人民币）至10加元（52.7元人民币）的中转寄存费。顾客取货时，顺便可以到屋子隔壁的加拿大边境服务局办公室支付相应关税。

　　佩特瑙德告诉法新社记者，过去一年生意兴旺，“新增了1800个客户，数量几乎超过往年的3倍”。

　　疫情期间，这座老屋让不少加拿大顾客避免因跨境取货而强制隔离14天，同时节省了高额国际货运成本。

　　佩特瑙德的顾客主要来自魁北克省和邻近的安大略省，也有一些来自更远的地方。在魁北克省最大城市蒙特利尔生活的理查德·拉钱斯网购了一双球鞋，驱车1小时到佩特瑙德的老屋取货。按拉钱斯的说法，相比从美国直邮至加拿大，包裹从老屋中转可以节省大约200美元。

　　佩特瑙德说，美加边境关闭期间客户增加是他最不愿看到的事情。然而，对一些客户而言，这个包裹中转站“关乎生死”。“一些客户是病人，他们需要处方药和一些产品，这些东西在加拿大买不到。”

　　佩特瑙德期盼美加边境早日重开，自己能够回归田园生活，有更多时间和儿子一起钓鱼。他说：“这项服务让数千人满意。我因而告诉自己：我们也许还要持续这样做一段时间。”（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘叶婷)

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