人民网曼谷5月5日电 （记者孙广勇）5月4日下午，全泰中国学生学者联合会在线举行庆祝五四青年节座谈会，中国驻泰国大使馆临时代办杨欣、教育参赞冯俊英、一等秘书宋若云，以及近40名来自全泰国各大学的中国留学生代表参加了座谈。

今年五四青年节适逢中国共产党建党一百周年，在泰中国留学生纷纷表示，在这具有纪念意义的日子里，更应铭记“五四”精神，时刻心系祖国。与会学生代表畅谈了百年前五四运动的历史意义，回顾了各个时代的青年特点，并探讨了当代中国青年应如何更好地报效祖国。

杨欣在致辞中表示，中泰两国关系密切，发展到现有水平，来之不易，值得珍惜，各界青年都是中泰友谊的参与者和建设者。新时代中泰关系面临新的机遇，相信在大家的共同努力下，中泰关系的明天一定会更好。五四运动孕育了“爱国、进步、民主、科学”的伟大精神，其核心是爱国主义。今年我们迎来了伟大的中国共产党成立100周年。在党的坚强领导下，中国取得了举世瞩目的成就。我们应当始终铭记，今天的荣耀和幸福来源于无数革命先辈的奋斗和牺牲。

杨欣鼓励在泰中国留学生，应当站在新的历史起点上，勇敢肩负起时代赋予的重任，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦的生动实践中放飞青春梦想。他表示，目前，全党上下正在积极开展党史学习教育，这是在庆祝中国共产党百年华诞的重大时刻，在“两个一百年”奋斗目标交汇的关键节点，在全党开展的一次重要学习教育。也是党中央立足党的百年历史新起点、统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局，为动员全党全国满怀信心投身全面建设社会主义现代化国家而做出的重大决策。希望大家结合实际，认真学习中国共产党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史。

与会留学生们畅所欲言，共同回顾了 五四精神百年发展历程，一致认为在新形势下更应发扬五四精神，面对疫情中复杂多变的国际局势和舆论，青年人应明辨是非，基于事实，理性发声。

参加座谈会的留学生也在发言中谈到，通过座谈会接受了一次深刻的思想洗礼。五四运动是一场以青年为参与主体、影响深远的启蒙运动。无数爱国青年以坚定的信念和勇敢的担当唤起了民族的觉醒，为党的诞生奠定了重要思想和组织基础。作为留学人员，要刻苦学习专业知识，掌握过硬本领，把科学研究与国家的需要紧密结合起来，把自己的小我融入祖国的大我，通过努力拼搏奋斗实现留学报国的理想。

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