新华社巴黎5月5日电（记者唐霁）法国5日举行官方活动纪念拿破仑逝世200周年。法国总统马克龙表示，法国民众应客观看待拿破仑留下的遗产。

法国官方当晚在位于巴黎的法兰西学院举行活动，纪念拿破仑逝世200周年。马克龙、总理卡斯泰等政要出席活动。

马克龙在纪念活动上发表讲话说，拿破仑是法兰西历史上的重要人物，他是设计师、战略家和立法者，但在恢复奴隶制、独裁等问题上犯了一系列错误。

马克龙表示，法国历史悠久，在国家前进的过程中，不应否定历史。拿破仑留给法国的遗产是永恒的，法国民众应客观看待并加以继承。

随后，马克龙前往安置在荣军院圆顶教堂的拿破仑墓，并敬献了花圈。

据法国媒体报道，这是1969年以来法国首次举行官方活动纪念拿破仑。为纪念拿破仑逝世200周年，巴黎的拉维莱特大厅28日起将举行“拿破仑回顾展”。

拿破仑1769年出生于科西嘉岛，1804年创立了法兰西第一帝国。拿破仑1814年退位，随后被流放至厄尔巴岛；1815年复辟后，在滑铁卢之战中战败，被流放到圣赫勒拿岛。1821年5月5日，拿破仑在圣赫勒拿岛去世。

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