新华社华盛顿5月5日电（记者刘品然）美国空军5日说，一枚“民兵3”洲际弹道导弹当天在试射前被临时中止，原因正在调查中。

美空军全球打击司令部当天在一份声明中说，位于加利福尼亚州的范登堡空军基地计划试射一枚未携带弹头的“民兵3”洲际弹道导弹，试射在导弹发射前被临时中止，原因正在调查中。空军全球打击司令部正对改期试射进行评估。

声明说，空军在执行试射时遵守严格的规程，只有在满足试验场和导弹的所有安全参数时才进行发射。

美空军全球打击司令部发言人卡拉·潘普当天对《空军时报》表示，在导弹发射前的倒计时阶段，计算机检测到一处故障，随即按系统设计而关闭。潘普说，类似状况近期并未出现过。

2018年7月，一枚从范登堡空军基地发射的“民兵3”导弹在试射过程中出现异常，美军将导弹在空中摧毁。

“民兵3”导弹是美国海陆空三位一体战略核力量的重要组成部分，也是美军现役唯一的陆基洲际弹道导弹。美军正在计划以新一代陆基洲际弹道导弹替代服役超过50年的“民兵3”导弹。

(责编：杨光宇、赵欣悦)