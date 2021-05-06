中国代表作为安理会轮值主席出席联大纪念多边主义与和平外交国际日互动对话会
2021年05月06日06:31 | 来源：新华网
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新华社联合国5月5日电 联合国大会5日举行纪念多边主义与和平外交国际日互动对话会，担任联合国安理会5月轮值主席的中国常驻联合国代表张军同联合国秘书长古特雷斯、联大主席博兹克尔、联合国经济和社会理事会主席阿克拉姆、国际法院院长琼·多诺霍作为联合国五大机构代表共同出席会议，就支持多边主义、加强联合国作用等问题同联合国会员国进行互动交流。
张军表示，安理会肩负维护国际和平与安全的首要职责。安理会成员充分认识到自身承担的重大责任，努力履行《联合国宪章》授权。国际和平与安全面临的挑战在不断变化。当前，世界面临新冠疫情、气候变化、人道需求剧增等全球性挑战，各种挑战相互关联，只有加强多边主义才能得到解决。
张军表示，《联合国宪章》是多边主义的基石。安理会支持多边主义，首要的是捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，捍卫以国际法为基础的国际秩序。安理会应加强能力建设，改进工作方法，确保对安全威胁作出回应。维和行动和政治特派团是安理会维护国际和平与安全的重要工具，应进一步强化维和人员安全保障，提高维和行动绩效。安理会要促进和平解决冲突，同时致力于预防冲突、建设和平与冲突后恢复重建。安理会应同联大、经社理事会、国际法院等加强合作，同区域组织加大互动协调，并多听取民间社会的建设性意见。
张军并同会员国现场互动，回答了关于安理会如何加强同区域组织合作、如何加强同联大合作、如何扩大社会各界对多边主义的支持等问题。
2018年12月，联合国大会宣布设立多边主义与和平外交国际日，并于2019年4月24日在纽约联合国总部首次举行庆祝活动。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
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