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蒙古国将全民警戒状态下调至高度警戒状态

2021年05月06日06:30 | 来源：新华网
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新华社乌兰巴托5月5日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国副总理阿玛尔赛汗5日表示，政府决定自8日起将为遏制新冠疫情而实施的全民警戒状态下调至高度警戒状态，以期逐步实现复工复产。

阿玛尔赛汗说，下调防灾警戒级别并不意味着疫情风险减小，民众须继续遵守各项防疫规定。22日前，仅允许餐饮业提供外卖服务，仍禁止各种跨地区活动、大型赛事以及娱乐活动。初期将有80%的企业单位复工复产。

蒙古国卫生部5日发布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例1128例，累计确诊41524例；累计治愈25641例；累计死亡141例。

截至5日晚，蒙古国已有近113万人接种了新冠疫苗，53万多人完成第二剂疫苗接种。该国政府计划在7月1日前完成18岁及以上人群疫苗接种，该目标人群约有207万人。

蒙古国防灾警戒级别分为三级，从高到低依次为全民警戒状态、高度警戒状态、警戒状态。自2020年11月以来，蒙古国多次调整防灾警戒级别以遏制新冠疫情，今年4月10日再次实施全民警戒状态。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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