新华社耶路撒冷5月5日电（记者尚昊）以色列总统里夫林5日宣布，正式授权中左翼政党“拥有未来”党领导人亚伊尔·拉皮德组建新政府。

里夫林在一份声明中表示，经过对议会各党派立场的了解，拉皮德获得议会120名议员中56名议员的支持，“组建新政府的可能性最大”。拉皮德随后表示，他将尽快组建一个团结政府，以使“左派和右派共同应对经济和安全挑战”。

根据以色列法律，拉皮德拥有28天组阁期限，如届时不能完成组阁，可以向总统申请延长14天。若拉皮德无法按期组建政府，里夫林将直接把组阁权交给议会，任何一名议员只要能在21天内获得至少61名议员的推荐即可获得组阁权，否则议会将自动解散，并再次举行议会选举。

3月23日，以色列举行议会选举，这是该国两年内举行的第四次议会选举。4月6日，里夫林正式授权现任总理、右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡组建新一届政府，但内塔尼亚胡未能在5月4日午夜的最后期限前成功组阁。

以色列议会实行一院制。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

(责编：杨光宇、赵欣悦)