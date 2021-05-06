人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

消博会为全球贸易注入稳定动力源

——海外人士期待首届消博会更好释放中国市场潜力

2021年05月06日05:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　5月5日，海南国际会展中心悬挂各国国旗迎接消博会。
　　袁 琛摄（人民视觉）

　　“参加此次中国国际消费品博览会，希望对中国市场和中国客户有更多了解。当然，也希望让他们品尝我们的产品，给产品提出意见，看看哪些产品符合中国消费者口味。”展望即将开幕的首届中国国际消费品博览会，瑞士阿彭策尔啤酒生产商奥雷勒·迈耶踌躇满志。

　　首届中国消博会将于5月7日至10日在海南海口举办，这将是全国首个以消费精品为主题的国家级展会。据了解，目前有来自69个国家和地区的650多家企业参展，参展品牌超1300个；国内参展品牌超1200个。瑞士将担任首届消博会主宾国，不少瑞士品牌正摩拳擦掌，希望借消博会提供的良机进一步开拓中国市场。

　　迈耶告诉新华社记者，今后将在中国同时推进线上和线下销售。他表示，线上销售越来越重要，但合适的线下平台也很关键，通过在消博会上与客户近距离接触，提供试饮服务，直接获取消费者反馈，是开拓中国市场的重要前提。

　　海科·巴思是瑞士医药和保健品企业韦勒达的亚太地区主管。韦勒达2015年开始面向中国市场跨境线上销售，销售增长始终保持两位数。巴思表示，中国消费者越来越关注高质量产品，希望通过消博会在中国市场推出更多产品，扩展销售渠道。

　　世界知名帆船和双体船生产商德国汉斯游艇集团首席执行官延斯·格哈特介绍，该企业生产的四艘游艇将亮相消博会，其中不乏新款游艇“中国首发”。格哈特说，汉斯游艇近年来在中国市场销量逐年递增，非常重视中国市场未来发展。

　　受新冠疫情冲击，原本主营线下业务的澳大利亚企业澳卖客近期正向线上转型，在其社交商务平台上注册的潜在消费者中有85%来自中国大陆。澳卖客执行主席陈昆表示，消博会给企业提供一个与同行、用户，甚至跨行业用户交流的机会，可增进企业对市场和客户需求的了解。

　　继去年参加进博会后，澳大利亚天然生物科技有限公司又携全线产品转战消博会。公司董事长潘邦炤告诉记者，消博会是贴近中国市场的好机会，期待通过消博会这个全新平台，让公司的生物保健产品为更多潜在消费人群和商业伙伴所知，助力公司开拓商机。

　　不少已经深耕中国市场多年的知名品牌也将出现在消博会上。欧莱雅集团首席执行官尼古拉·耶罗尼米斯（中文名：叶鸿慕）表示，举办消博会是释放中国市场潜力的开创举措。中国对世界越来越开放，让中国消费者有机会获得更高质量的产品和服务，也给外国企业带来机遇。

　　商界人士希望拓展市场、分享中国发展红利，专家学者则更多看到消博会背后的意义。泰国暹罗智库主席、泰国正大管理学院副校长洪风表示，消博会符合中国消费结构升级需要，为国外高质量消费品进入中国提供了渠道，显示了中国维护国际贸易的决心。

　　英国萨里大学商学院教授熊榆将消博会视为改变全球消费市场“游戏规则”的机会。熊榆说，许多经营国际业务的企业都从中国庞大的消费市场中受益，一些英国品牌因为中国市场的经营业绩才摆脱破产命运。

　　熊榆认为，举办消博会显示中国不断扩大开放的承诺是实实在在的行动，将推动中国与世界其他地区的贸易。

　　（新华社北京5月5日电 参与记者：宿亮、凌馨、任芊、朱晟、徐永春、宋宇、孙晓玲）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部