本报记者 吴 刚

“一年多来，我们见证了武汉这座城市展现出的强大韧性和发展潜力。”霍尼韦尔（中国）有限公司总裁林世伟日前接受本报记者专访时表示。2020年3月，霍尼韦尔在武汉东湖新技术开发区注册成立霍盛工业科技有限责任公司，将其作为公司新兴市场中国总部暨创新中心，这也是去年第一家在武汉成立分公司的世界500强企业。

林世伟表示，这体现了公司在中国长期发展的承诺。“得益于当地政府和合作伙伴的大力支持，我们成功开展了业务，并借助当地人才和市场优势推动科技创新，更好辐射中国广阔的中西部市场。”

霍尼韦尔在中国有数十年的营商历史。“中国经济社会蓬勃发展，霍尼韦尔是见证者也是参与者，是贡献者也是受益者。” 1972年美国总统尼克松访华时，美方应邀从十大领域推荐优秀企业参与双向交流，炼油石化领域被选中的代表企业正是霍尼韦尔旗下子公司。改革开放以来，霍尼韦尔在中国市场的投资进入快车道。目前，霍尼韦尔所有业务集团均已落户中国，在中国20多个城市拥有50多家独资公司和合资企业。从西气东输二线工程到港珠澳大桥，从北京首都机场到上海中心大厦，霍尼韦尔和商业伙伴在诸多领域开展技术合作。

除了在中国市场开展业务，霍尼韦尔着力把在中国研发的创新成果服务于国际市场。“我们制定了‘东方服务世界’的发展战略，有利于促进公司与中国业务伙伴的紧密合作，也契合中国加快构建新发展格局的需要。” 林世伟介绍，霍尼韦尔正积极参与共建“一带一路”的三方合作：携手山东电力建设有限公司，在沙特阿拉伯开发萨拉曼国王国际综合港务设施项目，提供一揽子互联控制、通信、安全和安防系统。竣工后，该项目将成为全球最大的造船厂之一。在文莱，霍尼韦尔为中国在当地的最大投资项目——恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目提供技术许可和工程设计等一系列解决方案。

林世伟表示，中国积极推动绿色低碳转型，为跨国企业带来广阔的发展机遇。“中国提出碳达峰和碳中和目标，在全球应对气候变化进程中具有里程碑意义。我们愿通过不断开发满足中国客户能源和环境需求的产品与技术，共同塑造可持续发展的未来。”今年4月，霍尼韦尔宣布，将于2035年前实现所有业务运营和设施的碳中和目标。据介绍，霍尼韦尔的节能环保技术在中国得到广泛运用，例如即将开业的北京环球影城采用了对环境友好的霍尼韦尔Solstice N40低全球变暖潜值制冷剂，与传统制冷剂相比，预计可实现二氧化碳排放量减少70%。

中国经济加速恢复，动能不断增强。去年，中国市场业务成为霍尼韦尔全球业务最大亮点之一。林世伟说：“我们非常看好中国经济增长前景。在中国进一步扩大对外开放的背景下，我们将加大投入，用科技的力量助力中国经济的高质量发展，同时分享中国发展红利。”林世伟表示，中国是霍尼韦尔在美国以外最大的单一市场，也是公司最大的增长型市场。“对霍尼韦尔来说，中国市场越来越重要。期待2021年中国市场能够继续引领公司整体业务的增长。”

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)