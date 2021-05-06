本报驻南非记者 邹 松

“疫情防控期间，出口生意原本不好做，但得益于我们去年参加了第三届进博会，从去年底到今年初，公司好几个集装箱的芝麻、干姜、腰果等农产品都出口到了中国市场。”在日前举行的第四届进博会非洲国家线上推介会上，尼日利亚农产品企业泽纳博公司总裁阿耶米瑞向非洲多国商业协会代表及上百家非洲企业代表分享了他的进博会故事。

“中国的市场巨大”“中国消费者的需求多样”“准备参加进博会的非洲企业，请为大量订单涌入做好准备”……阿耶米瑞通过一张张幻灯片介绍了中国市场特点和企业参展经验，鼓励非洲各国企业家大胆拥抱机遇，为经济复苏作出努力。他说：“‘云招展’已经发出了进博会的请柬，我们一定要利用好这一重要平台。”

此次推介会由中国国际进口博览局、中国工商银行及南非标准银行集团联合主办。中国国际进口博览局副局长刘福学介绍说，前三届进博会共吸引了近50个非洲国家的450多家企业参展，展览面积1.3万平方米，肯尼亚咖啡、南非国宝茶、赞比亚蜂蜜等非洲特产受到中国消费者喜爱。中国驻南非大使馆、驻肯尼亚大使馆、驻坦桑尼亚大使馆的经济商务参赞们也列出了一份份亮眼的成绩单：南非农产品企业在第三届进博会上收获了2.1亿美元订单；2020年中肯贸易逆势增长7.2%，咖啡、冷冻牛油果等肯尼亚特产进入更多中国百姓家庭；坦桑尼亚通过参展前三届进博会，大大提升了腰果、坦桑蓝等特色产品以及旅游业在华市场的知名度。

作为非洲最大的金融服务机构，南非标准银行集团已连续3年携非洲客户参展进博会。在此次推介会上，标准银行集团非洲区域首席执行官桑尼强调：“中国是世界上增长最快、最具潜力的消费市场。进博会为非洲企业提供了重要出口平台，是非洲改善贸易结构、实现高质量发展的重要机遇。”中国工商银行国际业务部专家刘锐表示，中非经贸合作有着坚实基础，工商银行将与标准银行一道，持续发挥桥梁作用，借助进博会平台、辅以多样配套活动，助力更多非洲企业走进中国市场。

本次“云招展”，中国国际进口博览局还专门就第四届进博会食品及农产品相关展区的特点及服务措施进行了详细讲解，并与线上参会企业互动问答。“进博会为非洲企业提供巨大机遇。”南非企业途维公司首席执行官施泰纳说，公司将不断增加参展商品种类，希望能有更多南非商品受到中国消费者青睐。

“进博会在促进中非贸易中扮演重要角色。”刘福学表示，第四届进博会筹备工作正在有序推进，诚挚欢迎非洲企业积极参与到进博会搭建的平台，共享中国经济发展机遇，为中非经贸合作注入更大动力。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2021年05月06日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)