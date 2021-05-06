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推动合作 加深友谊（国际论坛）

卢卡·贝卡里
2021年05月06日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　互尊互信、平等相待是圣中关系的重要基础，也是两国始终坚持的关键原则 

　　

　　今年是圣马力诺共和国与中华人民共和国建交50周年。值此重要时刻，圣方将举办一系列庆祝活动，重温两国携手走过的历程。圣中双方将继续推动真诚合作，加深彼此友谊。

　　5月6日，庆祝活动将正式拉开序幕，其中包括在共和国宫举办题为“50年，50张照片”的摄影展，通过一系列重要历史节点回顾两国50年来持续而又卓有成效的合作。共和国宫是圣马力诺共和国最高权力机构所在地，见证了圣中两国建交以来多个重要时刻。库尔萨尔会议中心还将举办主题为“在同一片天空下”的庆祝活动。这些活动得到了圣外交部等政府机构支持，圣马力诺中国友好协会和圣马力诺孔子学院也积极配合。

　　圣中两国拥有悠久的历史与文化。两国人民都有抵御外敌入侵、捍卫本国独立和自由的相似经历。1971年5月6日，圣中双方在巴黎签署议定书，正式建立关系，开启友好往来。这是圣马力诺对外关系中的重要里程碑。次年，圣马力诺政府代表团首次访华，圣中双方的情谊愈加深厚。

　　圣中两国文化交流日益加深，良好合作不断延续。1980年，双方签署了文化教育合作协定。1985年，两国签订互免签证协议，便利民间开放交流。这是中国政府第一次同西欧国家政府签订这样的协定。1988年，圣马力诺执政官访华之后，圣中友协于同年成立。时任执政官、协会创始主席泰伦齐为促进两国友好交往发挥了重要作用。

　　2007年，圣中签署贸易和经济合作协定，成为两国推进经贸关系的支柱。2008年，圣马力诺执政官出席北京奥运会开幕式。2010年，圣马力诺参展上海世博会，介绍圣独特的历史、制度和经济，并推广这个古老共和国拥有的文化、产品与美景。圣马力诺国家馆每日接待上万人次的参观者，获得了巨大成功。2015年，圣马力诺孔子学院成立，进一步增进双方了解。2020年，两国贸易往来达到950万美元，同比增长32.9%。最近，双方还采取积极举措，进一步推动在贸易、金融、能源、科技等领域的交流与合作。这些工作将为两国合作奠定更坚实的基础，促进两国经济发展。

　　互尊互信、平等相待是圣中关系的重要基础，也是两国始终坚持的关键原则。双方在众多领域拥有共同利益，并基于各自国情努力实现共同目标，两国还积极开展跨文化对话。这些共同努力已经并将继续推动圣中两国的共同发展。双方将继续致力于在联合国框架下携手合作，维护多边主义，为促进世界和平、安全与稳定作出应有贡献。

　　（作者为圣马力诺共和国外交部长）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月06日 03 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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