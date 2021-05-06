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美国主要城市暴力犯罪数量居高不下

本报驻美国记者  张梦旭
2021年05月06日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　美国大城市警察局长协会近日发布的一份报告显示，2020年美国主要城市暴力犯罪数量居高不下，其中凶杀案同比增加33%。在66个人口较多的警区中，有63个警区至少有一个类别的暴力犯罪案件增多，如杀人、抢劫、强奸或恶意伤人等。芝加哥、休斯敦和孟菲斯是凶杀案增加最多的几个城市，均比2019年增加了100多起。芝加哥在2020年5月31日一天内就发生18起凶杀案，打破了该市历史纪录。

　　美国大城市警察局长协会会长劳拉·库珀表示，今年1月至3月，美国一些主要城市的犯罪率高于去年同期。以纽约为例，纽约市警察局公布的数据显示，截至3月28日，纽约市5个行政区共发生245起枪击事件，比去年同期增加近50%。此外，芝加哥今年前3个月凶杀案同比增加33%，枪击案同比增加近40%。洛杉矶的凶杀案同比增加近36%，从67起增加到91起。

　　与此同时，美国枪支销量大幅增长。据《今日美国报》报道，2020年美国售出近4000万支枪支，比上一年增长约40%。美国有线电视新闻网指出，枪支销量猛增可能是民众对席卷全年的混乱和恐惧的回应。枪支持有数量的增多引发了更多的枪支暴力。美国“枪支暴力档案”汇总的数据显示，去年美国有近2万人死于各类枪支暴力事件，受伤或死亡人数超过4人（不含枪手）的群体枪击事件比2019年增加200多起。

　　专家分析，美国暴力犯罪率上升牵涉一系列因素。美国沃克斯新闻网指出，疫情对美国人的生活造成巨大破坏，一部分人尤其是青少年失去了正常的社会关系网支持，可能会被帮派或非法活动吸引。疫情也影响刑事司法体系正常运转。美国大城市警察局长协会的报告指出，警局内一旦有人确诊或隔离，与之密切接触过的工作人员也必须隔离。在法院、监狱、拘留所等疫情高发区，一些等待审判的嫌疑人和轻罪犯人被提前释放。

　　沃克斯新闻网还指出，震惊全美的弗洛伊德案使许多美国民众对警察失去信任，拒绝与警察合作，导致警察办案和锁定嫌疑人更加困难。

　　（本报华盛顿5月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月06日 17 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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