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网约车助力疫苗接种（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻印度尼西亚记者  张  杰
2021年05月06日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　受疫情影响，印度尼西亚许多城市的网约车订单数量出现大幅下滑。东南亚知名网约车企业Grab一方面在大城市加大了外卖配送业务扩大营收，另一方面加强与当地政府合作，开始在旅游胜地巴厘岛提供东南亚首个“疫苗接种直通车”服务，设立新冠疫苗免下车接种中心，兼顾了经济与社会效益。凡是乘坐Grab平台网约车前来中心的人员，均可以在车上等待接种疫苗，避免了人群交叉感染的风险。

　　印尼卫生部长布迪·古纳迪不久前参加了该服务的启动仪式。“我希望印尼的疫苗接种项目能与更多合作伙伴协作。”古纳迪表示，“如果政府能够在疫苗接种方面争取更多合作，将加速免疫屏障的形成，保障民众安全。”

　　印尼今年1月启动了第一阶段大规模疫苗接种，主要面向医卫工作者；今年2月正式开启第二阶段大规模新冠疫苗接种。印尼卫生部计划在15个月内为1.81亿民众接种新冠疫苗。Grab公司表示，将同印尼政府继续合作，在印尼主要城市推广“疫苗接种直通车”服务。

　　（本报雅加达5月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月06日 17 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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