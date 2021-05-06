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东南亚国家加强塑料污染治理

本报驻泰国记者  赵益普
2021年05月06日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　世界银行近期发布的一份报告称，疫情期间，东南亚地区塑料制品的浪费和污染问题加重。在马来西亚、泰国和菲律宾，超过75%的可回收塑料最终被填埋或进入海洋。

　　世界银行驻文莱、马来西亚、菲律宾和泰国的负责人迪奥普表示，塑料垃圾管理不善影响地区国家的社会经济和民生改善，旅游、渔业等相关产业首当其冲。研究显示，一次性塑料回收利用率低，导致东南亚国家每年损失据估高达60亿美元。

　　大量塑料垃圾给东南亚国家带来沉重环境负担。近些年，东南亚国家加紧应对塑料制品浪费和污染问题。泰国、菲律宾和马来西亚已经制定循环经济路线图，积极实施与回收利用塑料制品相关的政策，并加大相关行业投资力度。东南亚地区的部分品牌和零售商表示，将在2025年实现全部塑料包装可重复使用。

　　泰国宣布从2020年起，所有商场、便利店不再提供免费塑料袋，政府还计划于2022年禁用厚度低于35微米的塑料袋，并在2027年前将塑料制品的回收利用率提高到100%。在菲律宾，政府有关部门正在制定《海洋废弃物国家行动计划》，以期在2022年实现塑料制品回收利用率达到80%。据越南媒体报道，越南政府近期批准了“2021至2025年大力推动限制塑料垃圾宣传工作”项目，以提高全社会限制使用和加强对塑料垃圾管理的意识和责任。

　　新加坡政府4月宣布，将就对消费者征收一次性塑料袋使用费用问题，向超市等利益相关方征求意见，并于今年下半年展开公众咨询，以决定具体收费模式。新加坡目前拟议的方案包括：按塑料袋个数收费和从第三个塑料袋开始收费等，每个塑料袋拟收费新元5分或者1角（1美元约合1.3新元），也有可能按每次购物2角收取。塑料袋收费所得将用于支持绿色环保项目。

　　联合国环境规划署发布的评估报告建议，东南亚各国应该充分利用东盟地区共享技术中心，进一步推动塑料垃圾回收，提高塑料垃圾贸易监测力度，从而更有效地应对地区塑料污染问题。世界银行的报告指出，东南亚国家迫切需要建设更多塑料废品收集和回收基础设施。

　　（本报曼谷5月5日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月06日 17 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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