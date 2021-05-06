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全球数字货币加快研发（经济透视）

杨  涛
2021年05月06日05:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，欧洲央行公布了为期6个月的数字欧元咨询案意见结果，积极为发行数字欧元做准备，日本央行也正式启动了数字货币试验。数字货币研发呈现加速态势。

　　随着数字化趋势的不断扩大，经济运行模式、社会分工架构、产业组织边界逐步改变，将从需求端重构金融服务模式，并对金融基础设施产生深刻影响。货币与支付的数字化就是其核心要素之一。就各国情况来看，数字货币演进呈现出3条路径，即私营加密数字货币、民间稳定币、央行法定数字货币（CBDC）。

　　私营加密数字货币是基于数字原理，通过特定的算法产生的，如比特币、以太坊等。稳定币由民间组织发行，拥有价格稳定机制，具有一定的“准公共性”，本质上仍属私营加密数字货币范畴，如脸书公司发起的数字货币便属此类。

　　最具有“公共品属性”的是央行法定数字货币，国际清算银行将其划分为零售型和批发型。其中，零售型CBDC又可分为基于账户型和基于通证（可流通的加密数字证明）型两类，都面向所有个体和公司发行，可以广泛用于小额零售交易；批发型CBDC则基于通证、面向银行等大型金融机构，用于金融机构之间的大额交易结算。因此，前者的本质是数字现金，后者则是创新型支付清算模式。目前，多数央行的CBDC仍处于研究或测试阶段，极少数国家已经落地发行。

　　通常来说，货币基本职能包括价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段等。就此来看，私营加密数字货币的“货币属性”很弱，更多是作为“另类资产”，绝大多数被认为尚未纳入监管而风险巨大。民间稳定币兼有一定的资产属性和货币属性，由于其试图承担货币职能，预期将会迎来更加严格的监管。CBDC则不仅仅是简单的“法币数字化”，而是试图在其中嵌入分布式账户或其他非传统技术。客观来看，近年来各国零售支付的便利程度不断增加，诸多央行的快速支付系统建设进展明显，CBDC短期内可能仅作为一种补充性的支付手段。

　　未来数字货币能够跨境支付吗？多家央行对此高度关注，比如中国人民银行已与泰国央行、阿联酋央行等联合发起了“多边央行数字货币桥”研究项目，探索CBDC在跨境支付中的应用。不过，考虑到各国技术、规则、监管标准的差异性，短期内解决各国支付系统的互操作性矛盾并不容易。

　　我国的央行数字人民币具有双层运行、可控匿名等特点，相关创新尝试走在全球前列。未来预计会更多着眼对国内零售支付体系的补充，兼顾跨境零售支付探索。此外，也可依托国际组织来发展跨央行合作，如在国际货币基金组织现有特别提款权（SDR）基础上，打造数字人民币参与、新技术支撑的eSDR或dSDR。

　　千里之行始于足下。从账户到通证、国内到跨境、零售到批发、支付到贸易投资等，当下一次次测试，将为未来货币创新与市场选择奠定坚实基础。

　　（作者为中国社会科学院金融研究所研究员）


　　《 人民日报 》（ 2021年05月06日 17 版）
(责编：杨光宇、赵欣悦)

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