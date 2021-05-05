人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

保加利亚新内阁再次难产 总统宣布7月提前大选

2021年05月05日20:58 | 来源：新华网
小字号

　　新华社索非亚5月5日电（记者孙毅飞 林浩）保加利亚总统拉德夫5日宣布，他将于下周解散国民议会并成立看守内阁，计划于7月提前举行议会选举。

　　当天早些时候，作为国民议会第三顺位组阁政党，保加利亚社会党因组阁失败向拉德夫退还组阁权。此前，由执政党保公民党与民主力量联盟组成的政党联盟以及第二大党“有这样一个民族”先后受命组阁，但均以失败告终，退还组阁权。

　　保加利亚4月4日举行议会选举。4月9日公布的选举结果显示，由保公民党与民主力量联盟组成的政党联盟在选举中获得国民议会240个议席中的75席，成为议会第一大政党联盟。排名第二的为2019年成立的政党“有这样一个民族”，获51席；其后为保社会党所在联盟以及争取权利和自由运动等。

　　根据保加利亚宪法，选举结束后，总统将提名国民议会中获得最多席位的政党或政党联盟组阁。如7日内组阁未能成功，总统将提名议会第二大党组阁。如仍未能成功组阁，总统将提名议会任一政党组阁。如最终各方无法就组阁达成一致，则由总统任命看守政府，再次举行议会选举。

　　保加利亚议会实行一院制，议会选举每4年举行一次，获得国民议会半数以上议席的政党可单独组阁。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部