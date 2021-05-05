新华社索非亚5月5日电（记者孙毅飞 林浩）保加利亚总统拉德夫5日宣布，他将于下周解散国民议会并成立看守内阁，计划于7月提前举行议会选举。

当天早些时候，作为国民议会第三顺位组阁政党，保加利亚社会党因组阁失败向拉德夫退还组阁权。此前，由执政党保公民党与民主力量联盟组成的政党联盟以及第二大党“有这样一个民族”先后受命组阁，但均以失败告终，退还组阁权。

保加利亚4月4日举行议会选举。4月9日公布的选举结果显示，由保公民党与民主力量联盟组成的政党联盟在选举中获得国民议会240个议席中的75席，成为议会第一大政党联盟。排名第二的为2019年成立的政党“有这样一个民族”，获51席；其后为保社会党所在联盟以及争取权利和自由运动等。

根据保加利亚宪法，选举结束后，总统将提名国民议会中获得最多席位的政党或政党联盟组阁。如7日内组阁未能成功，总统将提名议会第二大党组阁。如仍未能成功组阁，总统将提名议会任一政党组阁。如最终各方无法就组阁达成一致，则由总统任命看守政府，再次举行议会选举。

保加利亚议会实行一院制，议会选举每4年举行一次，获得国民议会半数以上议席的政党可单独组阁。

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