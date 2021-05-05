海外网 陈菲扬

XL Axiata（阿夏塔）是印尼领先的移动服务提供商，总部设在雅加达。公司在印尼拥有广泛的网络和服务覆盖范围，面向个人、家庭、企业用户提供数据、语音、短信和其他增值服务。耶西·约塞蒂亚（Yessie D.Yosetya）是该公司首席数字化信息官。

约塞蒂亚1997年在印尼萨蒂亚瓦卡纳大学获得电气工程学士学位。2006年，约塞蒂亚加入阿夏塔公司。十余年来，她在公司担任过多个重要职位，包括高级IT开发总经理、数字服务副总裁以及首席数字服务官等，在电信行业拥有丰富的经验，并精通数字业务和技术。

阿夏塔公司是印尼第二大电信服务提供商，深受当地用户喜爱。数年来，公司为印尼客户提供最优的网络体验，帮助其更好地享受数字生活，并通过提供数字服务来支持国家的发展。约塞蒂亚表示：“越来越多的客户追求最好的服务，以便能够提高工作效率。他们的需求是非常合理的，因为数字技术已被证明能够提高用户的生产力。因此，公司必须对快速发展的数字技术进行调整。”

同时，阿夏塔还不断改善服务质量。公司不仅为客户提供数字设施，更希望每个人都能以安全、有效和高效的方式参与数字世界，并积极寻求改进方法。“我们始终致力于为客户提供更好的体验，以维护他们的信任并提高他们的忠诚度。随着公司加快数字化转型进程，我们希望在不影响客户数据安全的情况下，提高访问服务的便利性。”约塞蒂亚说。

如今，数字信息技术发展迅猛，新技术的应用更新必将会带来新的市场机会。阿夏塔公司已成为领先且值得信赖的信息技术基础设施提供商，为改善社区福利和环境保护建立了连通性。约塞蒂亚认为，用户数据安全对于数字服务行业来说至关重要，作为印尼公共电信服务提供商之一，阿夏塔今后会努力提高用户数据安全能力，“愿所有这些努力也能继续鼓励客户信任我们的服务。”

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(责编：杨光宇、赵欣悦)