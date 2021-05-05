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美参议院通过《反新冠仇恨犯罪法》

消除种族歧视 美国道阻且长

赵泽萱
2021年05月05日05:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　4月25日，人们在美国加利福尼亚州旧金山湾区城市圣何塞集会，抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。
　　董旭东摄（新华社发）

　　据美媒报道，美国国会参议院近日以94比1的表决结果，通过《反新冠仇恨犯罪法》。该法案旨在打击新冠肺炎疫情下反亚裔仇恨犯罪。专家指出，通过一项法案很难彻底改变美国亚裔的处境。消除种族歧视，美国还有很长的路要走。

　　舆论压力的产物

　　据美国全国广播公司报道，《反新冠仇恨犯罪法》旨在帮助美国司法部加速审查已备案的新冠肺炎相关仇恨犯罪，并帮助建立更加完善的在线报案系统和求助系统。该法案还将允许司法部及卫生与人力资源服务部出台相关指导方案，以规范新冠肺炎疫情相关用语，减弱其中的种族歧视倾向。

　　新冠肺炎疫情发生以来，美国国内针对亚裔群体的歧视、骚扰和暴力事件激增。加州州立大学圣贝纳迪诺分校的一份报告显示，美国16个最大城市的反亚裔仇恨犯罪在2020年激增149%。这导致一段时间以来，反对种族歧视的浪潮席卷全美。

　　“《反新冠仇恨犯罪法》是国内外舆论压力下的产物。”中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、美国研究中心副主任李庆四在接受本报采访时指出，疫情期间愈演愈烈的种族仇恨案件，是催生该法案的导火索。此外，美国民主党政府也试图凭此法案争取更多少数族裔的支持。

　　沉疴旧疾难根治

　　“该法案的通过意味着参议院明确表态，仇恨和歧视在美国没有容身之地。”《反新冠仇恨犯罪法》通过后，美参议院多数党领袖查克·舒默乐观表态。

　　种族歧视问题在美国社会根深蒂固，其中也包含对亚裔的仇视。从法律上看，美国的种族隔离和种族歧视在上世纪60年代已经废除，但在现实层面，时至今日，以非洲裔为代表的美国少数族裔群体，在政治、经济、文化、社会生活等各个领域，仍然遭受长期、广泛、系统性的歧视。

　　在这样的背景下，《反新冠仇恨犯罪法》能否真正改变美国亚裔的生存环境？舆论不乏担忧声音。亚太裔全国联盟表示，该法案迈出了应对仇恨犯罪方面的重要一步，但执法之外的暴力问题仍有待解决。

　　李庆四指出，美国宪法由白人精英主导制定，维护的是白人精英阶层的利益。尽管美国参议院通过这一法案作出反对种族歧视的姿态，但从以往来看，包括亚裔在内的少数族裔是被美国政客利用的工具，并未能享有应有的尊重和待遇。

　　落实仍是一个问号

　　目前，《反新冠仇恨犯罪法》已提交至民主党掌控的众议院，预期将获得通过。这将是美国国会就打击反亚裔犯罪的首项重要立法。

　　与此同时，美国各地的反歧视抗议仍在进行。4月25日，人们高举“停止仇恨亚裔”的标语牌，聚集在加利福尼亚州圣何塞市，举行集会抗议针对亚裔的歧视行为和仇恨犯罪。

　　“种族歧视是美国社会的内生顽疾，不是颁布一个法案就能解决的。”李庆四表示，在美国司法和警察系统中工作的亚裔人员很少。法案通过后，在实际操作层面能否真正落实，目前还有待观察。

　　分析认为，立法只是万里长征第一步，根除种族歧视，美国必须拿出实实在在的行动。李庆四表示，美国不能把自身的社会问题嫁祸到某个国家、某个群体头上。“美国的政治精英必须跳出种族局限，从根本上反思种族主义给美国社会带来的危害。”

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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