在中国国际人才交流大会设立的海归人才招聘会上，求职人员向企业招聘人员咨询。

新华社记者 毛思倩摄

新华社深圳电 （记者赵瑞希）为期两天的第十九届中国国际人才交流大会日前在深圳会展中心开幕。

本届大会，由科技部和深圳市人民政府主办，采用线下线上并重的会展模式，线下规划面积6.3万平方米，共5个展馆，设置展览洽谈、人才招聘、主题活动等板块，线上设置虚拟展厅、项目对接、线上招聘等功能服务区。

来自大会组委会的信息显示，本届大会将举行各类论坛、活动近百场，预计有来自30多个国家和地区的1200多家专业机构和组织，一万余名海内外政府代表、专家学者、高端人才现场参会。

记者在现场看到，本届大会不仅展示各地的区位环境、产业政策和人才政策，不少展台还列出了“揭榜挂帅”项目对人才的具体需求信息。

大会设置外籍人才招聘会、海归人才招聘会、“精英天下”中高级人才招聘会，吸引众多海内外人才到场求职。位于深圳会展中心4号馆的海归人才招聘会格外热闹，腾讯、平安、华润、迪卡侬、爱马仕等超过150家企业在现场招揽英才，提供超过1800个岗位，涉及金融、互联网、高科技、高端服务业、文教娱乐等诸多行业。

大会期间还举办了以“数聚天下英才·智启产业未来”为主题的人才大数据高峰论坛，在推进实施“人才强国”和“数字中国”战略背景下，探讨人才与产业协同发展的新路径。此外本届大会还首次设置中国（深圳）青少年科技创新教育论坛，探讨科学与基础教育创新融合的特色模式。

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