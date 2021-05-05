本报驻埃及记者 周 輖

“中国多功能工兵分队严格落实各项防卫措施、符合标准规范，部队防卫能力处于良好运行状态，营区的安保安全和防火防暴等各项措施完善完备。”日前，经过近4个小时的严格检查，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出的评估组官员在交换意见后，一致认定中国赴黎维和多功能工兵分队通过2021年度防卫能力评估。

防卫能力评估是联合国对维和部队防卫能力状况进行的年度例行检验评估。本次评估在黎巴嫩南部辛尼亚村的中国维和部队营地进行。

能够顺利通过评估，离不开中国多功能工兵分队平时细致高效的作业：身穿蓝色防护服，头戴安全装备，扫雷队员一只手握紧金属探测仪，将前端的圆形装置贴近地面，沿着脚下木桩和隔离线划出的区域小心扫动，仔细确认探测仪反馈的信息。“报告队长，一号作业手发现一枚地雷，请前来勘察。”扫雷作业组副组长杨叶庭迅速赶到，随即将地雷安全引爆……

这是中国维和官兵进行日常扫雷任务的场景。杨叶庭曾两次来到黎巴嫩维和。他说，每一次扫雷都如同一次生死考验。“这些地雷掩埋在密林中30多年，本身性能已经不稳定，再加上植被茂密、树根缠绕、倒塌树木挤压等情况，稍有不慎就可能触发爆炸。”此外，地雷移位、引信朝上、毒蛇潜伏等危险因素也会随时出现。

作业组组长陈琦对刚赴任时的一次处置场景记忆犹新。当时，一枚防步兵地雷在树木被风刮倒后，随着掀翻的泥土露出地面，卡在交错的树根中间。考虑到地雷随时可能被触碰后爆炸，陈琦果断要求战友待在安全区域，只身进入现场操作。仔细察看位置后，他双膝跪地，用剪刀和锯子小心翼翼地清理树根。半个小时后排雷完毕，厚重的防护服已经被汗水浸透。

自去年8月来到任务区后，第十九批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队累计完成黎以边境“蓝线”约70个通道勘察和100个蓝桶及通道维护任务，安全清排雷场6671平方米，发现并销毁地雷1202枚，刷新了联黎部队单日单组扫雷纪录，还帮助塞尔维亚维和分队销毁废旧弹药1284枚。法国、柬埔寨等国驻黎维和部队纷纷到作业现场观摩学习。“你们是一个出色的团队！”联合国地雷行动中心考官泽娜·萨利赫感叹。联黎部队司令德尔·科尔称赞中国官兵是“捍卫和平稳定不可或缺的贡献者”。

除了日常作业外,中国维和官兵多年来还为周边地区居民提供力所能及的帮助：免费医疗巡诊、水电维修、货物装运、环境整治和消防救火等等。疫情防控期间，中国维和部队还筹集一批医疗物资，帮助附近村民抗击疫情。

（本报开罗电）

《 人民日报 》（ 2021年05月05日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)