本报记者 俞懿春 许立群

中国科学院西双版纳热带植物园百花园。

新华社发

日前，甘肃省森林消防总队陇南支队森林消防员在陇南市裕河自然保护区开展防火巡护途中，偶遇国家一级保护动物金丝猴。

李靠军摄（影像中国）

今年是中国加入《濒危野生动植物种国际贸易公约》40周年。40年来，中国坚定履行公约义务，积极推进履约行动，履约成效显著，有效保护了90%的植被类型和陆地生态系统、65%的高等植物群落、85%的重点保护野生动物种群。

多名在中国从事野生动植物保护工作的外国专家在接受本报记者采访时表示，中国在野生动植物保护方面取得了举世瞩目的成就。通过建立健全法律体系、加强野生动植物栖息地保护和拯救繁育、严厉打击非法野生动物和动物产品贸易、强化野生动植物保护国际合作等，中国为推进全球生物多样性保护、推动形成人与自然和谐共生新格局作出重要贡献。

海南长臂猿从两群不足10只增长到5群33只——

“为其他国家保护濒危物种带来重要启示”

巴掌大的“瓜子脸”，头“戴”黑帽，国家一级重点保护野生动物海南长臂猿在长臂猿家族中不仅“颜值”很高，还因鸣叫动听被誉为“雨林歌王”。海南长臂猿是全球现存数量最少的灵长类动物之一，被世界自然保护联盟认定为“极度濒危”。

1987年，美国野生动物保护专家毕蔚林第一次来到中国。之后，他参与了国际野生生物保护学会等相关国际组织的多个中国项目。他走进海南霸王岭自然保护区，近距离考察海南长臂猿。“考察结果让我感到担忧，当时这一物种的生存状况很不理想。但今天，情况已经发生了改变，真是令人感到欣喜。”

在中国林业部门、野生动植物保护组织等不懈努力下，海南长臂猿的数量从40年前的仅存两群不足10只，增长到5群33只，居住空间也不断拓展。根据世界自然保护联盟统计，截至去年，全球20种长臂猿中，仅海南长臂猿的种群数量保持稳定并实现缓慢增长。

这一成绩的取得与中国政府高度重视海南长臂猿及其生态栖息地保护密切相关。《海南热带雨林国家公园体制试点方案》审议通过，海南热带雨林国家公园管理局、海南国家公园研究院相继成立。毕蔚林表示，中国各级政府以开放、科学的态度，不断加大对海南长臂猿保护力度。“中国经验为其他国家保护濒危物种带来重要启示。”

在贵州梵净山保护区考察黔金丝猴，在新疆和西藏考察藏羚羊，在巴蜀山区评估大熊猫栖息环境……毕蔚林见证了中国野生动植物保护事业的进步与发展。“在生物多样性调查和监测、育种保护、保护区规划、应对气候变化等诸多方面，中国已成为全球生物多样性保护的引领者。”毕蔚林称赞道。

版纳植物园拥有1.3万多种活植物——

“保证了生态功能的系统性和完整性”

“群峦叠叠一豁平，万木森森树海行。”我国著名植物学家蔡希陶以这样的诗句描绘中国科学院西双版纳热带植物园（简称版纳植物园）。坐落于云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐仑镇热带林海中的版纳植物园，是中国面积最大、收集物种最丰富、植物专类园区最多的植物园。自2012年7月起，英国籍研究员高力行便在此参与生物多样性保护工作。

这位国际著名热带生物学家曾在泰国、新加坡等地研究热带植物30余年。收到版纳植物园聘任邀请时，他考虑了不到半分钟，便欣然接受邀约，担任版纳植物园综合保护中心主任和生物多样性研究组组长。高力行坦言，是版纳植物园一流的设施、得天独厚的研究环境吸引了他。

版纳植物园拥有1.3万多种活植物，建有38个植物专类区，保存有一片面积约250公顷的原始热带雨林。这里国际交流合作频繁，吸引了100多名外籍人士来此工作。

高力行所在的研究组致力于了解和保护植物多样性。2013年，版纳植物园作为中国植物园联盟的牵头单位，推动实施了本土植物全覆盖保护计划，即旨在拯救濒危植物的“零灭绝”计划。“在计划实施的头5年，我们进行了大量的野外考察。”高力行介绍说，该计划在中国15个省区市展开，进一步摸清了本土植物家底，通过迁地保护等措施，拯救了一大批植物，并针对一些珍稀濒危植物开始野外回归试验。

“在西双版纳，经过数十年的保护，野生大象在这儿‘无所畏惧’。”高力行笑称，几个月前，版纳植物园内发现了18头野生大象，这是有记录以来最多的一次。因其对中国生物多样性保护的突出贡献，高力行于2016年荣获中国政府友谊奖。

高力行高度评价近年来中国生物多样性保护工作取得的进步。他说，中国政府不断加大生态环保投入，各级政府生态管理水平和公众的环保意识显著提高。“尤其值得肯定的是，生态保护红线监管制度保证了生态功能的系统性和完整性。国外许多环保人士都对这一制度很感兴趣，希望能在当地实行。”

大熊猫栖息地保护面积增加了约1倍——

“给子孙后代留下珍贵的自然资产”

35年前，英国籍世界生物多样性保护专家约翰·马敬能第一次来到中国，带队世界自然基金会专家组制定拯救大熊猫的总体计划。此后，他在云南、江西、广西、海南等地长期从事野生动物保护工作，并担任中国多个省份和自然保护区的顾问。

专家组当年提出增加大熊猫的数量不仅要靠圈养繁殖，也要保护好它们的野生栖息地。中方认真组织开展相关保护工作，将原来零散的大熊猫栖息地连接起来，形成了栖息地走廊。“大熊猫栖息地保护面积增加了约1倍，中国政府为保护大熊猫付出的努力让人钦佩。”在马敬能看来，尊重和采纳专家建议，实施科学规划和管理，是中国野生动植物保护工作取得成功的经验之一。

在中国，马敬能钟爱的不仅有大熊猫。“我也很享受与棕熊、大象、羚牛、金丝猴等亲密接触的时刻。令我惊叹的还有大兴安岭耀眼的蝴蝶和云南西南部丰富多样的鸟类。”马敬能参与编写的《中国鸟类野外手册》已成为中国鸟类爱好者的必备工具书。

马敬能表示，日趋完善的中国特色国家公园体制是推进自然生态保护、建设美丽中国、促进人与自然和谐共生的一项重要创新举措。“中国通过保护自然生态系统的原真性和完整性，保护生物多样性，筑牢生态安全屏障，将给子孙后代留下珍贵的自然资产。”

《 人民日报 》（ 2021年05月05日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)