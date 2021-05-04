新华社东京5月4日电（记者姜俏梅）4日正值日本黄金周假期，日本全国发生多起山难事故，共造成5人死亡、2人失踪。

日本长野县警方4日宣布，3名男子在攀登横跨长野、岐阜两县的北阿尔卑斯山一座山峰时遇险。他们3日上午进山，当天下午其中1人报警称1名同伴滑落。救援队当晚在登山道上发现其中1人，4日又相继发现另外2人，3人经抢救无效死亡。

据悉，3日下午山难现场出现暴风雪天气，能见度低且积雪严重。

此外，群马县警方4日宣布发现了登山途中跌落的东京都警视厅警官，并宣布该警官已经死亡，与其同行的女警官目前仍下落不明。

岩手县警方4日表示，3日下午1名女性报警说“因为大风导致其无法动弹”，之后通讯中断，警方4日在岩手山山顶找到她时，发现其已经死亡。

另有1名东京男子在岐阜县登山途中失踪。

据来自日本气象厅的消息，由于日本东部和北部地区上空涌入寒流，3日北阿尔卑斯山周边上空最低气温达零下27摄氏度，强风暴雪可能导致视野受限。登山业内人士建议登山前应确认天气状况，做到装备齐全，一旦感到危险应立刻下撤。

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