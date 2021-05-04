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现场直击：一声巨响 现场四处扬起烟尘——直击墨西哥首都桥梁坍塌事故现场

2021年05月04日23:45 | 来源：新华网
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新华社墨西哥城5月4日电 现场直击：一声巨响 现场四处扬起烟尘——直击墨西哥首都桥梁坍塌事故现场

新华社记者吴昊 朱雨博

墨西哥首都墨西哥城东南部特拉瓦克区轨道交通线上的一座桥梁3日晚发生坍塌事故。截至4日上午，事故已造成23人死亡、约70人受伤。

据社交媒体上的视频显示，当地时间3日22时左右，一列轨道交通列车驶过特拉瓦克区奥利沃斯站附近时，下方桥梁混凝土结构发生坍塌，两节车厢从坍塌处坠落到下方马路上。周围民众试图砸开车窗救乘客。

新华社记者赶到现场后看到，救援人员已展开救援。多辆救护车搭载伤员钻进小巷，在车流与人群中挤出救援通道。周边路口还有民众自发疏导交通，确保人员物资顺利进出。

56岁市民马格达莱诺说，事发时他正在附近一家酒店工作，突然一声巨响，许多居民吓得跑到街上，“现场四处扬起烟尘，我几乎什么都看不见。”

距事发现场百米外，当地官员正接受媒体采访，但不时被市民高喊“建筑质量有问题”的声音打断。

记者在现场了解到，车厢坠落后严重损坏，救援工作一度中断，而桥梁还可能继续垮塌，

出于安全考虑，事故现场已被封锁，部分市民联系不上家人，非常焦急。一名女士含泪举着其丈夫的照片说：“他整晚在这附近工作，但我一直联系不上他。家人问我情况，我也不知该怎么说。”

市民阿德里安的声音透着疲惫，他说自己远远看见兄弟的车辆被压在石头下面，他已焦急等待一个多小时，但由于现场封闭，一直未能亲自确认情况。

墨西哥城市长克劳迪娅·欣鲍姆告诉记者，政府将对事发的12号线全线进行结构性检查，并启动事故深度原因调查。

墨西哥总统洛佩斯在4日早晨举行的新闻发布会上表示，这起事故是个“令人悲痛的消息”。他希望各界等待事故调查结果，绝不容忍任何向公众隐瞒信息的行为。

当地媒体报道说，轨道交通12号线于2012年投入使用，全长约25千米，共设20个车站。2014年，首都墨西哥城市政府曾发现该线路建筑结构有问题，临时关闭部分车站，其中奥利沃斯站被关闭约1年半。2017年，墨西哥中部发生7.1级地震后，政府曾对事故线路开展检修工作。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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