新华社布宜诺斯艾利斯5月4日电 题：疫情推升负债水平 拉美债务风险加大

新华社记者

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）日前发布的报告显示，受新冠疫情冲击，拉美和加勒比地区公共债务占国内生产总值（GDP）的比重从2019年的68.9%升至2020年的79.3%，成为负债率最高的发展中地区。

专家认为，疫情造成公共支出增加和税收减少是拉美国家债务水平显著上升的主要原因。目前，各国正通过债务重组等措施积极应对债务风险，各国主权债务违约风险总体可控。

数据显示，巴西和阿根廷是公共债务占GDP比重较高的国家。

巴西坎皮纳斯州立大学经济研究所教授布鲁诺·德孔蒂表示，疫情期间巴西政府出台一系列政策应对经济衰退，导致公共债务大幅上升。

也有分析人士认为，疫情下铁矿石、大豆等大宗商品价格上涨，利好巴西外贸，因此巴西债务风险有缓和空间。

相比之下，阿根廷债务改善能力有限。2020年4月，阿根廷政府宣布，由于疫情对经济社会造成冲击，决定延迟至2021年偿还总价约100亿美元的公共债务。经过数月谈判，阿根廷政府于2020年8月宣布与主要国际债权人达成近700亿美元债务重组协议，暂时缓解出现主权债务危机的风险。

由于债务高企和曾经有过债务违约历史，阿根廷获得国际融资更加困难。疫情期间，阿根廷政府继续扩大社会援助规模，货币发行量不断上升，通货膨胀和货币贬值风险攀升。

另一个债务风险较大的国家是厄瓜多尔。近几年，厄瓜多尔政府负债率持续上升。厄财政部数据显示，2020年该国公共债务占GDP比重超过60%。不过，一度飙升的厄瓜多尔国家风险指数近期明显下降，市场信心有所增强。分析人士认为，该国金融市场风险总体可控。

此外，智利、秘鲁等国家疫情前公共债务水平较低，虽然实施了较大规模财政刺激政策，但债务风险相对较小。

分析人士指出，2020年智利公共债务水平上升主要是由于政府采取措施保障医疗系统，确保家庭和企业收入，为实体经济注入流动性。智利财政部预计，2021年智利公共债务将继续上升，但增速比2020年放缓。

有秘鲁经济学家表示，秘鲁2020年举债主要是为支持疫情下经济复苏。截至2020年年底，发行债券是秘鲁的主要融资来源。外国投资者对秘鲁债券的需求显示了秘鲁的宏观财政和金融实力。

分析人士认为，未来拉美地区会否爆发债务危机将取决于三个因素：各国财政空间、政府获取收入的能力、与拉美国家息息相关的大宗商品价格。（执笔记者：倪瑞捷；参与记者：尹南、张笑然、宫若涵、吴昊、张国英、郝云甫、范小林、高春雨）

(责编：杨光宇、赵欣悦)