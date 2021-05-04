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新冠确诊病例突破2000万 印度推出“减税、增援”措施

2021年05月04日23:43 | 来源：新华网
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新华社新德里5月4日电 综述：新冠确诊病例突破2000万 印度推出“减税、增援”措施

新华社记者赵旭

经过连续13天新冠确诊病例的激增后，印度单日新增确诊病例依旧在高位徘徊。印度卫生部4日公布的数据显示，截至当天上午9时，印度累计新冠确诊病例已突破2000万例。为缓解疫情带来的医疗压力，印度政府近日宣布减免抗疫物资税费，并鼓励医学专业学生参与抗疫一线工作。

面对肆虐的疫情，包括首都新德里在内的多个邦和地区相继宣布进行封锁。印度媒体认为，尽管印度大部分地区的医疗资源严重紧缺，但国内整体社会秩序基本稳定。印度政府目前正采取一系列新的抗疫举措，努力遏制疫情、救治病患。

加大抗疫关键物资进口力度是目前推出的新措施之一。印度财政部3日宣布，从即日起免除用于新冠治疗的关键医疗设备和药物的所有进口关税和国内税费，以帮助缓解疫情带来的医疗压力。财政部声明显示，这些免税物品包括医用氧气、低温运输罐等相关设备、新冠疫苗以及瑞德西韦药物等。消息称，这项行政令至少执行至今年6月30日。

此外，为应对抗疫医务人员短缺问题，印度政府3日宣布，允许医学本科专业的高年级学生在其教职员工的监督下对新冠患者进行远程会诊和监测。印度政府甚至表示，在未来的政府定期招聘中，将优先招聘那些完成100天以上新冠相关诊疗任务的医务人员，以此激励医学专业的学生参与到抗疫一线工作中。

对于医用氧气短缺问题，印度政府此前拟定了增加氧气生产和供应的措施，包括在制氧厂附近建立临时新冠病患护理中心，计划设置1万张带有供氧设施的床位；在全国建立约1500家制氧厂；把现有制氮厂改造成制氧厂等。

印度卫生部数据显示，过去24小时印度新增新冠确诊病例357229例，已连续13天单日新增病例超过30万例，累计确诊20282833例；新增死亡3449例，累计死亡222408例。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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