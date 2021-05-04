新华社万象5月4日电（记者章建华）中国政府援老抗疫医疗专家组一行25人4日抵达老挝首都万象。中国驻老挝大使姜再冬和老挝政府副总理吉乔前往迎接。

近期，老挝疫情防控形势骤然趋紧。老挝政府已将防疫工作提升为“重要紧急战略任务”，要求“进入抗疫战时状态”，全国18个省市全部封闭管理。

吉乔表示，老方衷心感谢中国政府紧急派出医疗专家组。中国用行动诠释了中方对老挝人民的深厚友情，“我坚信，在中国的医疗支援下，老挝将在最短时间内战胜疫情”。

姜再冬在机场接受媒体采访时说，中老是命运共同体，当然要患难与共、同舟共济。自老挝出现疫情以来，中国已向老挝派出两个专家组，援助三批疫苗。

姜再冬表示，针对疫情形势和特点，专家组将协助老方研究新情况、解决新问题，重点从以下几个方面提供帮助：一是根据中方实战经验，因地制宜帮助老方升级防控和救治方案；二是根据老方迫切需求，帮助老方提高技术水平和应对能力；三是根据掌握的一手情况，未雨绸缪，帮助老方研判疫情走势并提出相应建议。

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