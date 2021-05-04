新华社堪培拉5月4日电（记者岳东兴 白旭）有望参加明年北京冬奥会的澳大利亚选手们日前在该国奥委会组织下试穿运动服、拍证件照，还学习太极和书法，向梦想中的舞台靠近。

据澳大利亚奥委会介绍，此次活动近日在该国奥林匹克冬季学院举行，工作人员除了帮有望参赛的选手们量尺寸、试运动装备外，还向他们提供了备战明年冬奥会的相关信息，活动的举行也标志着澳大利亚选手向北京冬奥之旅迈出了重要一步。

丹妮尔·斯科特是自由式滑雪空中技巧项目选手，她表示，上赛季她几乎参加了所有需要参加的赛事，感觉状态不错，对北京冬奥会充满期待。

“我对北京冬奥会是寄予厚望的，我会继续努力，争取站到领奖台上。我们一直在争夺这个项目的金牌。”她对奥委会媒体团队说。

马特·格雷厄姆是自由式滑雪雪上技巧选手，他上赛季表现出色，在世界杯该项目中拿到赛季冠军。

“期待下一个赛事。距离（北京冬奥会）大概只有280天左右了，比赛氛围正在升温，我们需要做好新赛季前的准备，接下来就要全力以赴了。”他说。

劳拉·皮尔也是空中技巧项目选手，31岁的她曾两夺世锦赛冠军。这位来自堪培拉的名将表示，试穿运动服，让她感觉距离冬奥越来越近。

“感觉太棒了，特别是在经历了去年之后。今天我们终于在一起见到彼此，有的是奥运老将，有的是准备首次参赛的选手。能够和冬季项目团队的人在一起，真的太好了。”她说。

除了与冬奥相关的准备外，选手们当天有的学打太极拳，有的拿起毛笔体验书法和绘画，进一步了解中国文化。

一同参加活动的澳代表团团长杰夫·利普舒特对《西澳大利亚人报》表示，澳选手通过一个赛季的历练后，对疫情下参赛有了经验，他们对北京冬奥充满期待，相信成功控制疫情的中国，能够顺利举办赛事。

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