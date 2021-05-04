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奋斗，是为了更好地成长——澳大利亚伍伦贡大学中国博士留学生的奋斗故事

2021年05月04日21:50 | 来源：新华网
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新华社悉尼5月4日电 通讯：奋斗，是为了更好地成长——澳大利亚伍伦贡大学中国博士留学生的奋斗故事

新华社记者张玥 刘诗月

在澳大利亚伍伦贡大学，有一群中国博士留学生，他们在远离祖国和亲人的异国他乡，用勤奋和坚韧书写着自己的成长历程。

李艳楠是伍伦贡大学计算与信息工程专业在读博士生，与区块链相关的网络信息安全是热门领域，但读起来也相当艰辛。

“刚出国留学时压力很大，这里的生活各方面跟国内很不一样，刚开始时有些焦虑。”李艳楠告诉记者，虽然和她一起学习的同学都是工程专业，但研究方向各不相同，没人能在学业上给她提供帮助。

为缓解压力，李艳楠尝试着丰富课余生活，多交朋友。她学会了弹奏尤克里里，还积极参与中国留学生的社团活动，并成为学生团体的骨干。李艳楠一方面帮助其他中国留学生克服海外求学的压力和困难，另一方面努力提高中国留学生在学校和其他学生群体中的认可度。

在去年举行的伍伦贡大学研究生学生会换届选举中，李艳楠在参与竞选的各国学生中脱颖而出，成功当选主席。

同样凭借刻苦和努力迎来收获的还有中国留学生赵家弘。“五·四”青年节这天，他获得伍伦贡大学校长奖章——教学杰出贡献奖，他是全校4名获奖学生中唯一的中国学生。

“学术研究的路上没有捷径，每当身边有人想放弃时，我们都会相互鼓励。”赵家弘学的是工程与信息科学专业，每天都要和复杂的程序、代码打交道。凭借着好学和不服输的韧劲儿，赵家弘的成绩得到导师高度认可。

“海外求学会经历语言挑战、文化震荡、学习困境等困难，但只要求学的初心不变，每次经历和挫折都会化为成长道路上的甜蜜。”赵家弘说。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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