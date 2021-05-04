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华为向巴政府提供信息与通信技术培训 助推“数字巴基斯坦”愿景

2021年05月04日12:31 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伊斯兰堡5月3日电 （记者程是颉）5月3日，巴基斯坦总统阿里夫·阿尔维会见了华为中东地区部代表团，共同商讨促进巴基斯坦政府组织数字化的相关方案，以提高政府的工作和服务效率。出席会议的包括华为中东地区部副总裁李翔宇、华为巴基斯坦总经理孟强和副总经理吴翰等。

李翔宇介绍了华为近年在巴基斯坦发展取得的成果。2018年至2020年期间，华为为巴基斯坦提供了超过1万个就业岗位，缴税额达1.2亿美元，为巴基斯坦经济发展作出了贡献。截至2020年，华为在巴基斯坦完成了1万名信息与通信技术人才培训认证，为巴基斯坦信息与通信技术人才的培养作出了贡献。

根据巴基斯坦信息技术和通信部与华为达成的合作协议，华为将开展千名官员培训计划，对巴基斯坦1000名政府官员开展信息与通信技术培训，助力“数字巴基斯坦”愿景进一步落实。

“数字巴基斯坦”愿景是巴基斯坦政府2018年开始启动实施的，目的是推动在政府管理、基础设施等各个方面的数字化变革，促进提高社会运转整体效率。

孟强表示，华为将与巴基斯坦政府和企业合作，打造信息与通信技术生态系统，推动巴基斯坦数字化转型。华为将继续用最新的技术支持“数字巴基斯坦”愿景的实施，开启增长和创新的新途径。

阿尔维赞赏华为向巴基斯坦政府官员提供信息与通信技术培训的举措。阿尔维表示，通过培训，巴基斯坦政府将对人工智能、云技术、大数据、区块链、通信技术等前沿技术领域有更深入的理解和应用。他期待信息技术和通信部提出更多创造性的想法，加强与华为的合作，早日实现“数字巴基斯坦”愿景。

(责编：高歌、吴成良)

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