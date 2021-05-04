人民网乌兰巴托5月2日电 （记者霍文）综合蒙古国媒体消息，5月2日，蒙古国国家大呼拉尔（议会）拥有席位的2个政党和1个政党联盟，先后宣布各自参加今年总统选举的候选人。

蒙古人民党当日召开会议，决定提名党主席、国家大呼拉尔委员（议员）、蒙古国第31任和第32任总理（2021年1月辞职）呼日勒苏赫为该党总统选举候选人。

蒙古民主党因内部分成两派，各自提名国家大呼拉尔委员、蒙古国第27任总理阿勒坦呼雅格和前党主席、前国家大呼拉尔委员额尔登为总统候选人。但最终由蒙古国选举总委员会确定1名候选人。

“正确人选民联盟”（由劳动国家党等3个政党组成）决定提名蒙古国数据通信有限责任公司经理、前国家大呼拉尔委员恩赫巴特为该联盟总统选举候选人。

蒙古国2021年总统例行选举将于6月9日举行投票。根据蒙古国相关法律，5月5日前，上述提名总统候选人向蒙古国选举总委员会提交竞选纲领等相关材料；5月8日，选举总委员会确认提名总统候选人；5月24日，选举总委员会向确认的总统候选人颁发证书，同时竞选宣传活动正式开始；6月7日竞选宣传活动结束。

此次选举是蒙古国2020年5月25日宪法修正案生效后首次举行的总统选举。根据新修正宪法，蒙古国总统候选人应为年满50岁且连续在本国居住满五年的本国公民，总统任期为六年，不得连任、不得重复参选。而此前法律规定总统任期四年，可参选两届。

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