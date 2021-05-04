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中方作为轮值主席举行吹风会介绍5月安理会工作

2021年05月04日11:38 | 来源：人民网-国际频道
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人民网联合国5月3日电 （记者李晓宏）中国是2021年5月联合国安理会轮值主席。中国常驻联合国代表张军3日表示，中方高度重视担任安理会主席工作，将本着负责任、建设性态度，维护安理会工作连续性、包容性、有效性，加强同安理会成员和各方沟通协商，认真履行职责，推动安理会切实发挥作用。

当日，张军举行吹风会，分别向联合国会员国、驻联合国主流媒体介绍中方担任安理会5月轮值主席的工作考虑，并同各方积极互动，广泛听取意见。

张军表示，当前，国际安全形势充满挑战。安理会作为国际集体安全的核心机制，承担着维护和平与安全的首要责任。面对各种全球性挑战，国际社会普遍期待安理会加强团结合作，发挥更大作用，维护好和平稳定的国际环境。作为5月联合国安理会轮值主席，中国结合安理会议程，将把工作重点放在以下几个方面。

一是坚定维护和践行多边主义，支持联合国发挥核心作用。新冠肺炎疫情再次提醒我们，各国相互依存，命运休戚与共。应对好全球性挑战，唯一正确出路就是维护和践行多边主义。各国领导人在2020年9月联合国成立75周年政治宣言中一致强调，多边主义不是一种选项，而是一种必须，联合国必须处于我们各项工作的中心。这反映了国际社会的共同呼声和愿望，也为安理会下阶段工作指明了方向。

中方作为安理会主席，倡议5月7日举行高级别会议，主题是“维护国际和平与安全：维护多边主义和以联合国为核心的国际体系”。中国国务委员兼外长王毅将主持会议，联大主席博兹科尔将与会通报。这次公开会重在推动各方维护和践行真正的多边主义，运用多边主义解决当前紧迫的全球性问题，确保联合国在国际事务中真正发挥核心作用，将各国领导人的政治宣示落到实处。

二是推动团结合作应对疫情挑战，促进冲突地区国家恢复发展。新冠肺炎疫情是一场前所未有的全球性危机，对国际和平与安全也有深刻影响。对冲突局势中的国家和地区，疫情的中长期冲击更为突出，冲突根源问题更为严峻。

非洲国家的冲突占安理会议程50%以上，占《联合国宪章》第七章相关的和平与安全局势70%。帮助非洲冲突国家应对疫情挑战、推进疫后和冲突后重建是国际社会的共同任务，安理会理应加大这方面的关注和投入。作为安理会主席，中方将于5月19日举办高级别公开辩论会，主题是“非洲和平与安全：推进非洲疫后重建，消除冲突根源”。中国国务委员兼外长王毅将主持会议，联合国秘书长古特雷斯、联合国开发计划署署长施泰纳以及一位非盟委员会代表将作通报。中方希望通过此次辩论会，促进安理会更好理解疫情背景下非洲面临的困难和挑战，探讨如何更好地帮助非洲国家推进疫后恢复和冲突后重建，加强卫生、教育、减贫、安全等能力建设，致力于解决根源性问题。

三是恪守《联合国宪章》宗旨和原则，推动政治解决地区热点问题。5月安理会议程紧张，将举行20多场会议，涵盖波黑、叙利亚、中东、也门、伊拉克、索马里、苏丹、武装冲突中保护平民等问题。此外，还要处理阿布耶伊临时安全部队（UNISFA）、南苏丹制裁措施、伊拉克援助团（UNAMI）等授权延期决议。很多热点问题都处于关键阶段，有的需要巩固来之不易的积极进展，有的需要大力推进和平和解进程，有的需要加大外交努力，防止紧张态势升级。

作为轮值主席，中方将继续同其他安理会成员共同努力，坚持《联合国宪章》宗旨和原则，坚持国际关系基本准则，坚持政治解决的正确方向。针对议程上的相关热点问题，中方将推动安理会发挥积极作用，根据各个热点问题和当事国的具体情况，加强斡旋与调停，支持对话与协商，全力推动热点问题政治解决进程取得积极成果。

四是推动加强联合国能力和机制建设，为应对复杂挑战提供保障。近些年来，世界面临的安全威胁更加多元。为有效应对挑战，联合国需要进一步加强能力和机制建设，进一步完善工作方法，进一步提高工作实效。

以维和行动为例，过去20年，冲突范围和烈度发生巨大变化，传统和非传统安全因素对维和人员安全构成严重威胁。今年以来，在马里、中非等任务区，恐怖主义、恶意攻击、武装冲突使约50名维和人员失去生命。当前，联合国秘书长“为维和而行动（A4P）”倡议进入落实的关键阶段，维和人员安全是该倡议的优先事项之一。为回顾和总结安理会第2518号决议落实情况，中方倡议5月24日举行“联合国维和行动：增进维和人员安全”公开辩论会，推动国际社会加大投入，针对当前维和人员面临的主要安全风险和挑战，寻找妥善解决办法。同时，中方近期还同巴西、印尼、卢旺达一起倡议成立了“维和人员安全之友小组”，致力于为此提供支持和帮助。

新兴科技在造福人类的同时，也在深刻影响国际和平与安全。秘书长将利用数字科技并防范风险作为联合国2021年十大工作重点之一。安理会也有必要关注新兴科技发展，应对好新兴科技在国际安全领域的挑战。中方倡议5月17日举行“新兴科技对国际和平与安全的影响”阿里亚模式会议。会议旨在加深国际社会对新兴科技的了解，重视新兴科技对国际和平与安全的影响，预防和减少潜在风险挑战。这是安理会成员第一次讨论这个问题，我们希望能开个好头，也希望会员国都为此贡献智慧。

张军说，为了做好主席月工作，中方将继续推动安理会积极改进工作方法，提高效率，增强透明度、包容性。我们将加强与各方面的沟通。为筹备主席月工作，我和我的同事已密集会见了秘书长、联大主席、经社理事会主席、建和委员会主席、安理会成员、有关当事国和有关国际和地区组织代表，广泛听取意见。我们保证整个5月，主席办大门始终向各方敞开。我们将继续邀请民间社会代表参加有关会议并作通报，发挥独特作用。我们也将同安理会成员协商，在尊重科学、保证健康的前提下，争取在联合国大楼内安排实体会议及举办实体活动，满足大家的期待。

张军说，5月是劳作的季节，中国古人说：“田家少闲月，五月人倍忙”，意思是5月开始进入农忙时节，在耕耘中期盼收获。我们真诚期待安理会其他成员、广大会员国、民间社会和媒体都积极支持中方履职，共同完成好本月安理会议程上的各项任务，推动安理会工作取得更多成果，为世界和平与安全事业作出新的贡献。

在谈到中国恢复联合国合法席位50周年时，张军大使说，1971年，第26届联大通过第2758号决议，恢复了中华人民共和国在联合国的一切合法权利，再次确认了一个中国原则。

50年来，中国始终坚守《联合国宪章》宗旨和原则，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。作为安理会常任理事国，中国积极推动政治解决热点问题，全面参与维和行动，是五常中最大的出兵国。作为联合国第二大出资国，中国认真及时履行自身财政义务，用实际行动全面支持联合国发挥更大作用。作为世界第二大经济体，中国连续十多年对全球经济增长贡献率保持在30%左右，同时致力于对外开放，为各国发展创造机遇和动力。中国高度重视落实联合国2030年可持续发展议程，提前10年实现了2030年议程减贫目标，减贫人口占同期全球减贫人口的70%以上。中国高度重视促进和保护人权，在保护妇女、儿童、残疾人、少数民族等弱势群体权益方面作出巨大努力、取得巨大成就，为全球人权事业作出实实在在的贡献。中国高度重视生态文明建设和绿色发展，一直以实际行动参与应对气候变化国际合作，在实现碳达峰和碳中和方面作出坚定承诺。这些事实，我还可以继续列下去。如果要用一句话来概括，那就是：在支持多边主义和联合国方面，中国从未缺席，今后也不会缺席。

今年还是中国共产党建党100周年。在中国共产党领导下，中国各族人民团结一心，取得巨大发展成就，我们对前景充满信心。中国已经进入高质量发展的新阶段，开启了全面建设社会主义现代化国家新征程，中国同联合国的合作也站上了新的历史起点。展望未来，中国将继续坚定不移维护多边主义，坚定支持联合国发挥更大作用，为维护世界和平、促进共同发展、加强全球治理作出中国努力，贡献中国智慧。

在谈到缅甸问题时，张军说，安理会一直密切关注缅甸局势，一直在行动。过去3个月里，安理会就缅甸问题多次举行会议，并一致通过了相关成果文件。上周五，文莱外交事务主管部长艾瑞万应邀向安理会成员通报了4月24日东盟领导人特别会议涉缅讨论情况和达成的共识。安理会成员一致欢迎会议取得的积极成果，重申支持东盟为助力缅和平解决问题发挥积极和建设性作用，支持联合国秘书长缅甸问题特使开展斡旋，期待有关工作取得积极成果。作为缅甸邻邦，中方一直密切关注缅甸局势，一直通过自己的渠道做缅各方工作，一直建设性参与安理会有关讨论及达成的共识。中方支持缅各党各派在宪法和法律框架下，通过对话寻找政治解决分歧的路径，继续推进缅民主转型。片面施压、鼓吹制裁等强制措施只会激化矛盾、加剧对立、造成更多人员伤亡，形成恶性循环，不是建设性做法。安理会在处理其他有关热点问题时是有过教训的。作为安理会轮值主席，中方将同各成员保持沟通，做好安理会有关工作安排。

张军还就有关地区热点问题等回答了媒体提问。

100多位会员国代表和驻联合国主要国际媒体分别参加了吹风会。各方纷纷祝贺中国担任安理会5月轮值主席，充分肯定中方担任安理会轮值主席的工作考虑，高度评价中方所作精心准备和展现出的开放包容透明的工作方法，表示期待同中方保持密切沟通，预祝中国主席月取得圆满成功。埃塞俄比亚、斐济、马里、摩洛哥、莫桑比克、巴基斯坦、新加坡、南非等国大使表示，将积极关注和参与中方主办的主题活动，支持中国作为安理会主席为维护世界和平稳定发挥更大作用。

(责编：高歌、吴成良)

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