人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

谭德塞等人呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权

2021年05月04日11:19 | 来源：新华社
小字号

　　新华社日内瓦5月3日电（记者刘曲）鉴于近期全球新冠感染率上升、许多国家面临新冠疫苗短缺等严重问题，世界卫生组织总干事谭德塞和英国前首相戈登·布朗3日共同呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权。

　　谭德塞在当天举行的线上记者会上说，过去两周全球报告的新增新冠确诊病例数比疫情开始后的头6个月加起来还要多；上周印度和巴西报告的新增感染病例数占全球半数以上，还有许多国家面临非常脆弱的局势。

　　谭德塞表示，如果要为大多数成年人接种疫苗以实现群体免疫，需要的疫苗将大大超过现有数量；为提高疫苗产量，暂时豁免疫苗知识产权非常重要，而这并不是一个“慈善问题”。

　　布朗表示，暂时豁免新冠疫苗知识产权可能有助于在非洲及其他尚未生产疫苗的地方生产疫苗。目前已有包括南非和印度在内的许多国家呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权，以便在全球范围内生产疫苗。

　　世界贸易组织上周讨论了有关新冠疫苗知识产权豁免问题，但各方并未达成明确结论。谭德塞和布朗呼吁七国集团推动临时豁免新冠疫苗知识产权成为现实。谭德塞强调，应利用一切选项尽快提高新冠疫苗产量。

(责编：刘叶婷、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部