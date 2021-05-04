新华社日内瓦5月3日电（记者刘曲）鉴于近期全球新冠感染率上升、许多国家面临新冠疫苗短缺等严重问题，世界卫生组织总干事谭德塞和英国前首相戈登·布朗3日共同呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权。

谭德塞在当天举行的线上记者会上说，过去两周全球报告的新增新冠确诊病例数比疫情开始后的头6个月加起来还要多；上周印度和巴西报告的新增感染病例数占全球半数以上，还有许多国家面临非常脆弱的局势。

谭德塞表示，如果要为大多数成年人接种疫苗以实现群体免疫，需要的疫苗将大大超过现有数量；为提高疫苗产量，暂时豁免疫苗知识产权非常重要，而这并不是一个“慈善问题”。

布朗表示，暂时豁免新冠疫苗知识产权可能有助于在非洲及其他尚未生产疫苗的地方生产疫苗。目前已有包括南非和印度在内的许多国家呼吁暂时豁免新冠疫苗知识产权，以便在全球范围内生产疫苗。

世界贸易组织上周讨论了有关新冠疫苗知识产权豁免问题，但各方并未达成明确结论。谭德塞和布朗呼吁七国集团推动临时豁免新冠疫苗知识产权成为现实。谭德塞强调，应利用一切选项尽快提高新冠疫苗产量。

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