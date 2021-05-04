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围绕伊核协议角力？美国否认伊媒“换囚”报道

2021年05月04日11:19 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月3日电（记者郑昊宁）伊朗国家电视台2日援引消息人士的话报道，伊朗与美国已经达成协议，伊方将释放4名美国人，换取美方释放4名伊朗人和海外大约70亿美元石油收入解冻。

　　伊朗国家电视台报道说：“一些消息人士说4名在押伊朗人将获（美方）释放且（伊方）将收到大约70亿美元，以换取4名美国间谍获释。”

　　按照这家媒体的说法，美方同意这样做的原因是总统约瑟夫·拜登受到美国国会压力且迫切希望就伊朗事务“展示进展”。

　　4月13日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。（新华社发，沈霆摄）

　　2018年5月，美国政府单方面退出伊朗核问题全面协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。受制裁影响，伊朗在海外大约200亿美元的石油收入自2018年以来遭冻结。

　　针对这一报道，美方迅速予以否认。国务院发言人内德·普赖斯说，“换囚”报道内容“失实”，不过美方一直要求伊方释放遭逮捕的美国人和提供“在伊朗失踪”美国人的下落。白宫办公厅主任罗恩·克莱因说：“目前为止没有达成协议。”

　　伊朗官员同样没有证实双方已经达成协议。伊朗常驻联合国代表马吉德·塔赫特-拉万告诉媒体记者，有关“换囚”的报道“没有得到证实”，不过伊方始终呼吁与美方“全面交换”在押人员。

　　伊朗媒体报道“换囚”时，正值伊核协议相关方在奥地利首都维也纳举行会议，讨论美伊两国恢复履约事宜。据美联社报道，伊朗媒体如此详细的报道显示，围绕“换囚”，伊美双方至少在工作层面的接触正在推进。

　　4月9日，警察在奥地利维也纳伊朗核问题全面协议会场外执勤。（新华社记者 郭晨摄）

　　伊朗国家电视台2日还报道，伊方将释放一名英国人，以换取英方偿还数十年前所欠大约4亿英镑（约合5.5亿美元）军事装备“债务”。

　　伊朗上世纪70年代“全款”购买英国制造的坦克等军事装备，但英方在1979年伊朗伊斯兰革命后停止交付，未交货的装备当时价值大约4亿英镑。

　　英国外交大臣多米尼克·拉布2日早些时候告诉英国泰晤士电台：“我们认为（英国）国际军火服务公司的债务应该被偿还，我们正在考虑如何确保这一点。”

　　不过，英国外交部当天晚些时候在一份声明中“降调”，说围绕这名英国人获释，英方持续“探索解决方案”，但“由于法律讨论正在进行”，“我们不会进一步置评”。

(责编：刘叶婷、杨牧)

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