博科娃

2017年5月，我受邀出席了首届“一带一路”国际合作高峰论坛。那是一次历史性的会议，我很荣幸能参加。时至今日，我仍对论坛盛况和习近平主席在论坛开幕式上发表的主旨演讲记忆犹新。习近平主席提出一系列国际合作理念和倡议，让我产生了强烈共鸣。

“一带一路”倡议秉持古丝绸之路的精神，促进了沿线国家和人民之间的理解和信任，为促进发展与繁荣创造了机遇，有利于推动建设更加包容、和平、多样的世界。这与联合国教科文组织在加强国际合作和交流方面所做的努力是相通的。

联合国教科文组织多年前便开始了对古丝绸之路的研究。延续千年的古丝绸之路不仅是一条贸易往来通道，更是一条文化交流之路，促进了思想交流、文明对话和创新。

在我担任总干事期间的2014年，最大的世界遗产地之一——“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”由中国、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报，被列入世界遗产名录。长安—天山廊道这一充满活力的欧亚大陆文明文化连接通道，以独特方式展示了最广泛持久的文明文化交流互鉴的历史。2015年8月，我参观了国际古迹遗址理事会西安国际保护中心，目睹了中国专家所做的重要工作。我认为，中国联合中亚国家成功申报丝绸之路文化遗产，传递了倡导文化多样性和包容性的信息，这种跨文化对话能够促进民众间的相互了解，加强互联互通，推动经贸合作。

千年以来，丝绸之路上演了不同民族、文化、宗教、知识相遇交融的美好故事。在漫长的岁月里，从西安到威尼斯，经过撒马尔罕和巴格达，丝绸之路讲述了一个个文明交流互鉴、推动人类进步的故事。丝绸之路也提醒着我们，孤立的文化无法兴旺发达，不同文明之间相互影响、相互滋养，越包容越强大。

我不由想起了2014年3月，习近平主席在巴黎联合国教科文组织总部发表的重要演讲，他指出，当今世界，人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里，各国人民形成了你中有我、我中有你的命运共同体。塑造多元包容的世界非常重要。“一带一路”倡议在其中发挥着关键作用。

当前，新冠肺炎疫情对全球经济和社会发展带来了巨大冲击。如何建立一个更加公正、更具包容性、更加繁荣和团结的世界是人类面临的最大挑战之一。中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，世界期待中国分享发展和脱贫经验。

“一带一路”建设的终极目标还是人的发展。只有服务于民众的建设才真正有意义。“一带一路”建设的持续推进，将有助于联合国2030年可持续发展议程的实现，有助于释放民众个人的创新潜能。

（作者为联合国教科文组织前总干事，本报记者刘玲玲整理）

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