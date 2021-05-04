本报记者 管克江 王 芳 杨 迅 韩晓明

位于北京国家会议中心前的“丝路金桥”景观作品（2017年5月13日摄）。

新华社记者 侯 俊摄

由中资企业投资兴建的吉布提多哈雷多功能港口呈现一派繁忙景象。

本报记者 吕强摄

4月26日，成都中欧班列开行8周年。当天，一列装载防疫物资和电子设备的中欧班列（成都—费利克斯托）从成都国际铁路港驶出，将首次抵达英国费利克斯托站点。

白桂斌摄（影像中国）

历史与未来在此刻交汇，共建“一带一路”站上新的起点。

2017年5月14日至15日，首届“一带一路”国际合作高峰论坛在北京举行。来自29个国家的元首和政府首脑，140多个国家、80多个国际组织的1600多名代表与会。习近平主席出席论坛并主持领导人圆桌峰会，发表多篇重要讲话，深刻阐释丝路精神，系统总结建设成果，规划“一带一路”国际合作发展方向，为推动“一带一路”建设行稳致远擘画蓝图，引发与会各方和国际社会的热烈反响。

中国首倡主办的这一历史性盛会，传递出各方携手推进“一带一路”建设、推动构建人类命运共同体的积极信号，书写了中国特色大国外交的辉煌篇章。

“它将成为21世纪最伟大的故事之一”

2017年5月14日，北京国家会议中心。“古丝绸之路绵亘万里，延续千年，积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。”习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上发表主旨演讲时指出。

40余分钟的演讲，27次掌声响彻全场。这掌声，是对一个东方大国思想力与行动力的由衷点赞。

2013年秋天，习近平主席在哈萨克斯坦和印度尼西亚提出共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路，即“一带一路”倡议。

根植历史，面向未来。共建“一带一路”倡议，唤起了沿线国家的共同记忆，赋予古丝绸之路新的时代内涵。

从世界经济论坛到日内瓦万国宫，从亚太经合组织领导人会议到二十国集团领导人峰会，从考察中白工业园到出席统一品牌中欧班列首达欧洲（波兰）仪式……一次次多边、双边国际场合，习近平主席亲力亲为，阐释中国倡议，介绍共建成果，传递中国同各国共创机遇、共享成果的坚定信念，赢得国际社会的广泛认同。

“‘一带一路’是中国为人类文明贡献的真正的、原创的、开拓的方案。”美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说：“它将成为21世纪最伟大的故事之一”。

联合国秘书长古特雷斯说，中国倡导并主办“一带一路”国际合作高峰论坛，“体现了中国在世界上独具一格的长远和战略眼光，再次证明中国是开放和多边主义的强有力支柱”。“习近平主席提出的‘一带一路’倡议和联合国2030年可持续发展议程方向一致，有助于推动经济全球化更加平衡、包容、和谐发展，对于通过国际合作解决当今世界面临的诸多挑战具有重大意义”。

“‘一带一路’建设来到了新的历史起点”

开幕式、领导人圆桌峰会、高级别全体会议、平行主题会议、欢迎宴会、文艺演出……首届“一带一路”国际合作高峰论坛活动紧凑高效。习近平主席多次发表重要讲话，宣示理念，传递信心。

习近平主席在论坛开幕式上提出要将“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。

哈萨克斯坦哈通社评论说：“‘一带一路’倡议已经成为地区及全球发展的新范例，是开展互利合作的新模式。随着论坛的成功举行，‘一带一路’建设来到了新的历史起点。”

5月15日，论坛圆桌峰会在雁栖湖国际会议中心举行。从“加强政策和发展战略对接，深化伙伴关系”，到“推进互联互通务实合作，实现联动发展”，习近平主席全程主持上下午两个阶段会议，工作午宴时又同各方围绕“促进人文交流合作”议题展开讨论，为“一带一路”建设注入强大政治推动力。

首届高峰论坛达成一系列合作共识，形成5大类、76大项、279项具体成果。同时，中国承诺向丝路基金新增资金1000亿元人民币，从2018年起举办中国国际进口博览会，启动“一带一路”科技创新行动计划，在未来3年提供600亿元人民币援建更多民生项目……国际社会评价说，中国推动“一带一路”建设，促进互利共赢，表现出极大诚意并付诸行动。

“它凝结的是友谊，它带来的是希望”

“朋友请听我讲，铁路的故事长又长。它凝结的是友谊，它带来的是希望。我的家乡，一天天更加美好；我的同胞，一天天更加昂扬……”肯尼亚歌手苏迪演唱的歌曲《蒙内之歌——铁路修到了我家乡》在当地广为传唱。2017年5月，由中国企业承建运营的蒙内铁路建成通车。肯尼亚总统肯雅塔激动地说：“122年了，肯尼亚人民终于有了新的铁路，我们将掀开新的一页。”

7年多来，这样的场景不断展现：马尔代夫第一座跨海大桥连通岛屿；黑山共和国第一条高速公路穿越群山；白俄罗斯第一次发展起轿车制造业；哈萨克斯坦拥有出海口的梦想正变为现实……一大批互联互通项目成功落地，“六廊六路多国多港”的合作格局基本成型，中欧班列、陆海新通道等大通道建设成效显著，跨国经济走廊合作日益深化，铁路、港口、公路、管网等基础设施项目合作稳步推进，经贸合作园区建设不断取得积极进展。

面对肆虐全球的新冠肺炎疫情，一列列驰骋的中欧班列打通“生命通道”，为沿线国家和地区民众带去宝贵的防疫及生产生活物资。2020年，中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资177.9亿美元，增长18.3%；沿线国家在华新设企业4294家。共建“一带一路”展现出巨大韧性和旺盛活力。

顺应经济全球化的历史潮流，顺应全球治理体系变革的时代要求，顺应各国人民过上更好日子的强烈愿望——共建“一带一路”凝聚起破浪前行的磅礴力量，已成为开放包容的国际合作平台和广受欢迎的全球公共产品。埃塞俄比亚总理阿比坚信：“‘一带一路’格局宏大，它将国际社会重新定义为共同努力构建人类命运共同体的家园”。

发展起来的中国，始终是经济全球化和全球治理体系变革的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者。中国坚持同合作伙伴一道，通过高质量共建“一带一路”，携手推动构建人类命运共同体。

任重道远，行则必达。

习近平主席指出：“我们正走在一条充满希望的道路上。我相信，只要我们相向而行，心连心，不后退，不停步，我们终能迎来路路相连、美美与共的那一天。我相信，我们的事业会像古丝绸之路一样流传久远、泽被后代。”

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(责编：刘叶婷、杨牧)