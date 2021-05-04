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把青春的模样尽情地留给世界（望海楼）

■ 刘长军
2021年05月04日11:10 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　青年是国家和民族的希望。在五四青年节前夕，习近平总书记到清华大学考察，寄语广大青年：要肩负历史使命，坚定前进信心，立大志、明大德、成大才、担大任，努力成为堪当民族复兴重任的时代新人，让青春在为祖国、为民族、为人民、为人类的不懈奋斗中绽放绚丽之花。这是习近平总书记对新时代中国青年的殷切期望。

　　立大志。“石可破也，而不可夺坚；丹可磨也，而不可夺赤。”一个人要做出一番成就，就要有自己的人生志向。志向不明，方向不定，行动就会迟滞，发展就会受阻。一个人可以有很多志向，但人生最重要的志向应该同祖国和人民联系在一起，这是人们各种具体志向的底盘，也是人生的脊梁。生活在中国特色社会主义新时代，广大青年首先应把自己的人生志向与国家前途同向，与民族命运同行，与时代脉搏同频，立志为建设社会主义现代化强国而矢志奋斗。

　　明大德。人无德不立，品德是为人之本。青年要不断修身立德，打牢道德根基，在人生道路上走得更正、走得更远。“苟利国家生死以，岂因祸福避趋之。”立志报国的新时代青年，要自觉加强道德养成，让社会主义核心价值观的种子在心中生根发芽，善于从中华民族传统美德中汲取道德滋养，从英雄人物和时代楷模的身上感受道德风范，把国家、人民、民族装在心中，把“听党话、跟党走”内化于心，用青春谱写建功新时代的人生华章。

　　成大才。新时代的中国提供了人人皆可成才、人人皆能成才的历史际遇。青年是苦练本领、增长才干的黄金时期。“青春虚度无所成，白首衔悲亦何及。”当今世界知识迭代更新，科技日新月异，这既为青年施展才华、竞展风采提供了广阔舞台，也对青年能力素质提出了新的更高要求。成就人生理想，担当时代使命，务必珍惜韶华、不负青春。面对我国诸多领域被“卡脖子”等严峻现实，新时代青年应增强紧迫感，在学习中增长知识、锤炼品格，在工作中增长才干、练就本领，以真才实学服务人民，以创新创造贡献国家，在担当中历练，在尽责中成长。

　　担大任。时代呼唤担当。面对世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴的战略全局，新时代中国青年要保持初生牛犊不怕虎、越是艰险越向前的刚健勇毅，勇立时代潮头，争做时代先锋。展望未来，新时代中国青年必将大有可为，也必将大有作为。这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。民族复兴重任呼唤广大时代新人要勇敢肩负起历史使命，志存高远，脚踏实地，努力在实现中华民族伟大复兴的中国梦中放飞青春梦想。

　　长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。一代人有一代人的责任，一代青年有一代青年的担当。青春心向党，建功新时代。新时代的舞台无限宽广，在“两个一百年”奋斗目标和中国梦的感召下，新时代中国青年要勇敢地接过历史的接力棒，勇担时代重任，向着目标奔跑，把青春的模样尽情地留给世界。

　　（作者为中国青年政治学院马克思主义学院副院长、教授）

(责编：刘叶婷、杨牧)

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