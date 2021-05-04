新华社北京5月3日电（记者乔颖）英国利物浦市2日举办一场带有试验性质的户外音乐节活动，大约5000人参加。活动组织者希望让音乐爱好者现场欣赏演出，同时探索大型户外活动如何有效防止新冠病毒传播。

2020年10月2日，人们戴口罩走在英国利物浦市中心。（新华社发，乔恩·休珀摄）

据路透社报道，音乐节在塞夫顿公园举行，约5000人凭当天新冠病毒检测结果阴性证明入场，活动期间可以不戴口罩、不保持社交距离。参与者承诺音乐节5天后再次接受新冠病毒检测，并提供真实联系方式，以确保后续一旦有人检测结果呈阳性能够追踪。像先前的音乐节一样，人们在场地内可以购买饮料。

参加音乐节的19岁大学生梅根·巴特勒说：“感觉非常棒，令人惊喜。”25岁的工人哈里·史密斯说：“让我们享受生活，让我们重回正轨。”

一名参演歌手说：“我们已经413天没有站上舞台了……时间挺长，能来到这里我们很高兴。”

主办方“节日共和国”总经理梅尔文·本说：“人们进入场地后可以像2019年时那样聚会。你能感受到过去12个月乃至15个月以来（人们承受）的压力被释放出来。”

音乐节观众的相关数据将被用于政府的“活动研究项目”。据英国独立电视台报道，研究人员将观察分析观众的活动和行为，探索大型户外活动如何有效防止新冠病毒传播。

音乐节持续了不到6小时。梅尔文·本希望这次试点能为今年内大型户外活动重开发挥关键作用。

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