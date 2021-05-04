新华社布鲁塞尔5月3日电（记者陈文仙）欧盟委员会3日就建立“欧洲健康数据空间”公开征求意见，征询截止时间为今年7月26日。

欧委会在当天发表的一份声明中说，建立“欧洲健康数据空间”是欧盟促进健康数据交换的一项重要计划，旨在充分利用健康数据，提供高质量的医疗保健，减少不平等现象，为预防、诊断和治疗，科研创新，决策和立法决定提供数据支持，同时确保欧盟公民对其个人健康数据享有更大的控制权。

根据声明，此次公开征求意见主要包括两个方面的内容：一是为医疗保健、科研创新、政策和监管决策而访问和使用健康数据；二是为健康数据服务和产品建立一个真正的单一市场。

声明说，引入创新的解决方案和包括人工智能在内的数字技术可以改变医疗健康系统，让医疗健康系统变得更加可持续，以此提升人们的健康水平。这些技术的发展，要求研究人员和创新者能够安全地获取大量的健康数据。

欧委会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯说，“欧洲健康数据空间”将成为欧洲健康联盟至关重要的组成部分，它将促使欧盟在医疗保健、研究和健康政策制定方面进行更好地协调。

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