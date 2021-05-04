本报驻比利时记者 任 彦

“得益于中国经济蓬勃发展和欧中经贸合作日益频繁，我们的企业不断发展壮大。”比利时赛百思商务咨询公司首席执行官巴尔丹日前接受本报记者采访时表示。

赛百思商务咨询公司主要业务是为欧中企业合作提供咨询服务，中国市场占其业务总量80%以上。公司看好中国发展前景和欧中经贸合作巨大潜力，致力于深化欧中经贸合作。

巴尔丹平均每年来中国10多次，切实感受到中国日新月异的变化和为世界各国带来的机遇。在湖南省张家界市武陵源区一个山村，巴尔丹见证了该村摆脱贫困前后的巨大变迁。“2016年，这里还是一个贫穷落后的小山村。2019年我再次到访时发现，村里的道路修好了，人们住进了宽敞明亮的楼房，年轻人回到村里，特色旅游搞得有声有色。村民们告诉我，是政府的精准扶贫政策让他们摆脱贫困，过上幸福生活。最让我感动的是，村民们脸上洋溢的自信和幸福。”在巴尔丹看来，中国如期实现脱贫攻坚目标，不仅是对国际减贫事业的巨大贡献，也将为外资企业提供更多发展机会，利好世界。

中国的科技发展也是巴尔丹重点关注领域。巴尔丹说，中国提出依靠创新推动实体经济高质量发展，让很多欧洲企业感到兴奋。“公司一些重要客户是欧洲科技公司，他们希望与中国企业深入开展科技合作。”

“中国经济为世界经济的复苏发展注入强劲动力。”巴尔丹说，欧洲很多企业纷纷加大对中国投资，对中国经济发展前景满怀信心。

（本报布鲁塞尔5月3日电）

《 人民日报 》（ 2021年05月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)