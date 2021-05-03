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印度政府考虑采取更多措施缓解医用氧气短缺问题

2021年05月03日06:39 | 来源：新华网
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新华社新德里5月2日电（记者胡晓明）印度总理莫迪2日召开高级别会议，讨论采取更多增加氧气生产和供应的措施，以缓解该国目前面临的医用氧气短缺问题。

据印度总理办公室发表的声明，新措施包括在制氧厂附近建立临时新冠病人护理中心，计划设置1万张带有供氧设施的床位；在全国建立约1500家制氧厂；把现有制氮厂改造成制氧厂。

声明说，在制氧厂附近建立临时新冠病人护理中心的试点工作已经开始；政府探讨了将现有制氮厂改造成制氧厂的可行性，并确定了拟进行改造的38家制氮厂。

由于新冠疫情不断恶化，印度多地急症病床、医用氧气、呼吸机等医疗资源告急，纷纷宣布收紧疫情防控措施。印度首都新德里1日宣布，将正在实施的“封城”措施延长至10日；哈里亚纳邦2日宣布，从3日起实施为期一周的封锁；奥迪沙邦宣布，从5日起实施为期14天的封锁。

为了应对医用氧气短缺危机，印度政府此前已采取一系列措施，包括建立新的制氧厂、开通运送氧气的专列、动用军用飞机运送氧气设备、进口医用氧气等。

印度卫生部2日公布的数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例392488例，累计确诊19557457例；新增死亡病例3689例，累计死亡215542例。印度单日新增确诊病例连续9天超过30万例后，1日首次超过40万例，为该国疫情暴发以来单日新增最高纪录。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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