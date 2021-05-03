海外网 毛 莉 陆宁远

说起“印度洋明珠”斯里兰卡，很多中国人想起的不仅有香飘四溢的红茶、晶莹夺目的宝石，还有高僧法显开启的千年佛缘、郑和七次远洋航海的历史纽带、患难见真情的《米胶协定》。当“我在中国当大使”栏目组走进斯里兰卡驻华大使馆时，首先映入眼帘的一条老照片走廊，将我们的思绪立刻拉回历史长河。黑白光影诉说着中斯友好交往的动人故事。

斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳希望为两国友好交往史留下更多精彩瞬间。曾担任斯里兰卡外交秘书的科霍纳大使，给人以果断干练的深刻印象。到中国履新不久，科霍纳大使立刻投入到推动两国合拍电影的努力中，马不停蹄走访中国导演、制片人。和栏目组甫一见面，大使迫不及待聊起了他的电影梦：“中国电影人在泰国拍摄的《泰囧》大获成功，欢迎中国导演到斯里兰卡拍一部‘斯囧’。”

科霍纳大使希望中国观众通过电影了解和喜欢斯里兰卡，他相信斯里兰卡一定会让中国游客有宾至如归的感觉。斯里兰卡和中国在文化上有不少共通之处。大使举例说，斯里兰卡最重要的传统节日——僧伽罗和泰米尔传统新年与中国春节相差大概两个月时间，但庆祝方式非常相似。“我们的节日都有上千年历史，过节都讲究吃团圆饭、相互送礼。”

文化因交流而精彩、因互鉴而丰富。科霍纳大使欢迎更多中国游客到访斯里兰卡，也希望更多斯里兰卡人到中国看看。在采访结束前，大使意犹未尽聊起中国文化发现之旅的“愿望清单”：逛博物馆、听京剧以及到西安、南京、上海等不同城市探寻中国之美。

(责编：赵欣悦、杨光宇)