米 薇（斯里兰卡）

斯里兰卡亭可马里海滩。

斯里兰卡驻华大使馆供图

康提佛牙节游行中身着华丽服饰的舞者。

斯里兰卡驻华大使馆供图

斯里兰卡被称作“印度洋明珠”。在斯里兰卡6万多平方公里的土地上，分布着1330公里的海岸线、350个大小瀑布、25000个水体，还有大片郁郁葱葱的茶树山坡、植物园以及26个国家公园。

对世界各地的游客而言，在斯里兰卡众多美妙的风景中，原生态海滩极具魅力。斯里兰卡沙滩繁多，金色的细沙与岸边遮阳的椰子树勾画出迷人轮廓。西部有尼甘布沙滩、拉维尼亚山沙滩、本托特沙滩；南部有乌纳瓦图纳沙滩和希卡杜瓦沙滩，后者被美国探索频道评选为世界十大最佳海滩之一。而在斯里兰卡东海岸，分布着尼拉瓦利、帕斯库达、卡尔库达和阿鲁甘湾，其中阿鲁甘湾被列为世界十大冲浪点之一。作为冲浪爱好者的乐园，阿鲁甘湾享有地利与天时，每年季风如期而至，为游客创造了潮头逐浪的好机会。

在斯里兰卡不仅可以与海为伴、融入自然，还能与野生动物亲密互动，感受地球生态物种的丰富性。斯里兰卡面积虽小，但重视生物多样性保护。辛哈拉加森林保护区是展现斯里兰卡生物多样性的重点地区，现已被联合国教科文组织认定为世界自然遗产，并被纳入生物圈保护区。

雅拉国家公园被认为是世界上猎豹密度最高的地区。乌达瓦拉维国家公园以大象闻名，而卡米内日亚国家公园有着震撼人心的“旱季峰会”：成百上千的大象齐聚一堂，享用这里茂密的植被和水。在斯里兰卡国家公园，不仅有其他动物保护区出没的大象、猎豹，还有树懒熊、黑鹿、梅花鹿、麂、豪猪、食蚁兽、灵猫、巨松鼠，以及猕猴、紫脸叶猴、长尾叶猴等种类繁多的动物。

斯里兰卡有令人沉醉的自然意趣，也有让人难忘的人文之美。阿努拉达普拉古城被联合国教科文组织列为世界文化遗产，著名的大菩提树就挺立于此，据说这是世界上最古老的活树。波隆纳鲁沃古城同样也是世界遗产，藏有世界上最大的石刻书籍之一——伽尔婆塔石碑。锡吉里亚古城是斯里兰卡最具吸引力、最受欢迎的世界遗产，游客从令人赞叹的锡吉里亚壁画中可以遥想古城昔日的雄伟。古城内非凡的水上花园建筑群，彰显了斯里兰卡发达的水利技术。

优美的自然环境、悠久的文化传承，让斯里兰卡人引以为豪。以热情、友好和微笑闻名于世的斯里兰卡人，盼望世界各地游客将这个美丽国度添加到“旅行愿望清单”中，成为必游之地。

(责编：赵欣悦、杨光宇)